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В Днепропетровской области подтвердили шесть новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 16:29
В Днепропетровской области подтвердили шесть новых случаев COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пять пациентов проживают в Первомайске и один - в Каменском

В Днепропетровской области лабораторно подтвердили шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Сообщается, что пять пациентов проживают в Первомайске и один - в Каменском.

Коронавирус обнаружили у двух человек с пневмонией. Один из пациентов - 61-летняя женщина. Она находится в состоянии средней тяжести.

В целом по области 48 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

Напомним, в Одесской области коронавирус подтвердили у трех медиков.

Кроме того, в Черновицкой области 51 медицинский работник заболел коронавирусом. При этом отмечается, что только шестеро из них подхватили инфекцию на рабочем месте.

Отметим, что Кабинет министров Украины планирует продлить карантин из-за пандемии коронавирус до начала мая. Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика Украины по определенному плану.

Добавим, что по состоянию на 9 апреля в Украине 1892 зараженных коронавирусом. За сутки было зафиксировано 224 новые случая.

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Новости Украины КоронавирусДнепропетровская область
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