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В Полтавской области подтвердили новый случай коронавируса

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 16:59
В Полтавской области подтвердили новый случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Заболела 66-летняя жительница Кременчуга

В Кременчуге Полтавской области лабораторно подтвердили новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий в Facebook.

По его словам, лабораторное подтверждение наличия болезни пришло сегодня, 9 апреля. Заразилась 66-летняя женщина.

"С 06 апреля она находится на стационарном лечении в инфекционном отделении больницы интенсивного лечения "Кременчугская". Состояние ее здоровья врачи оценивают как средней тяжести. Оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас эпидемиологами устанавливаются пути инфицирования и круг контактных лиц", - написал Малецкий.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской области зафиксировали первый случай выздоровления от коронавируса. Вылечилась 28-летняя девушка из Горишних Плавней, заболевание у которой было подтверждено 27 марта.

Отметим, по состоянию на 9 апреля в Украине подтвердили 1892 случая, из них 224 - за прошлые сутки. В Полтавской области было 19 больных коронавирусом. Жертвами коронавируса в Украине стали 57 человек, из них 5 - за 8 апреля.

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Новости Украины КременчугПолтавская областьКоронавирус
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