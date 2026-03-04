Підводний човен атакував іранське судно біля Шрі-Ланки

За даними агентства з посиланням на Військово-морський флот та Міністерство оборони Шрі-Ланки, щонайменше 101 людина вважається зниклою безвісти, ще 78 отримали поранення під час атаки.

Інцидент стався біля територіальних вод країни, наразі тривають пошуково-рятувальні операції.

Загострення конфлікту на Близькому Сході

Нагадаємо, з 28 лютого триває спільна військова операція США та Ізраїлю під назвою "Епічна лють". У її рамках військові залучили судна та винищувачі для масованих ударів по об’єктах Ірану.

Одночасно Армія оборони Ізраїлю почала завдавати ударів по об’єктах підтримуваного Іраном терористичного угруповання "Хезболла" в Лівані.