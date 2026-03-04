Підводний човен атакував іранське судно біля Шрі-Ланки

Підводний човен атакував іранське судно, внаслідок чого понад сотня людей зникли безвісти. Це сталося біля узбережжя Шрі-Ланки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними агентства з посиланням на Військово-морський флот та Міністерство оборони Шрі-Ланки, щонайменше 101 людина вважається зниклою безвісти, ще 78 отримали поранення під час атаки.
Інцидент стався біля територіальних вод країни, наразі тривають пошуково-рятувальні операції.
Нагадаємо, з 28 лютого триває спільна військова операція США та Ізраїлю під назвою "Епічна лють". У її рамках військові залучили судна та винищувачі для масованих ударів по об’єктах Ірану.
Одночасно Армія оборони Ізраїлю почала завдавати ударів по об’єктах підтримуваного Іраном терористичного угруповання "Хезболла" в Лівані.
У відповідь Тегеран атакував військові об’єкти США в Бахрейні, Катарі, ОАЕ та Кувейті.
Крім того, Іран оголосив про перекриття Ормузької протоки та пригрозила знищувати судна, які намагатимуться пройти цим стратегічним маршрутом, що з’єднує Перську та Оманську затоки і забезпечує близько п’ятої частини світового експорту нафти.
