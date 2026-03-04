UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Підводний човен атакував іранське судно біля Шрі-Ланки

12:55 04.03.2026 Ср
2 хв
Щонайменше 101 людина вважається зниклою безвісти
aimg Ірина Глухова
Фото: підводний човен атакував іранське судно біля Шрі-Ланки (Getty Images)

Підводний човен атакував іранське судно, внаслідок чого понад сотня людей зникли безвісти. Це сталося біля узбережжя Шрі-Ланки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Війна в Ірані веде світ до кризи: три сценарії розвитку подій

За даними агентства з посиланням на Військово-морський флот та Міністерство оборони Шрі-Ланки, щонайменше 101 людина вважається зниклою безвісти, ще 78 отримали поранення під час атаки.

Інцидент стався біля територіальних вод країни, наразі тривають пошуково-рятувальні операції.

Загострення конфлікту на Близькому Сході

Нагадаємо, з 28 лютого триває спільна військова операція США та Ізраїлю під назвою "Епічна лють". У її рамках військові залучили судна та винищувачі для масованих ударів по об’єктах Ірану.

Одночасно Армія оборони Ізраїлю почала завдавати ударів по об’єктах підтримуваного Іраном терористичного угруповання "Хезболла" в Лівані.

У відповідь Тегеран атакував військові об’єкти США в Бахрейні, Катарі, ОАЕ та Кувейті.

Крім того, Іран оголосив про перекриття Ормузької протоки та пригрозила знищувати судна, які намагатимуться пройти цим стратегічним маршрутом, що з’єднує Перську та Оманську затоки і забезпечує близько п’ятої частини світового експорту нафти.

Детальніше про те, чи стане конфлікт на Близькому Сході початком нової глобальної енергетичної та інфляційної хвилі і чи відчує це Україна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

