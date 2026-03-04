Подводная лодка атаковала иранское судно возле Шри-Ланки

По данным агентства со ссылкой на Военно-морской флот и Министерство обороны Шри-Ланки, по меньшей мере 101 человек считается пропавшим без вести, еще 78 получили ранения во время атаки.

Инцидент произошел возле территориальных вод страны, сейчас продолжаются поисково-спасательные операции.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Напомним, с 28 февраля продолжается совместная военная операция США и Израиля под названием "Эпическая ярость". В ее рамках военные привлекли суда и истребители для массированных ударов по объектам Ирана.

Одновременно Армия обороны Израиля начала наносить удары по объектам поддерживаемой Ираном террористической группировки "Хезболла" в Ливане.