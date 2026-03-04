Подводная лодка атаковала иранское судно возле Шри-Ланки

Подводная лодка атаковала иранское судно, в результате чего более сотни человек пропали без вести. Это произошло у побережья Шри-Ланки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным агентства со ссылкой на Военно-морской флот и Министерство обороны Шри-Ланки, по меньшей мере 101 человек считается пропавшим без вести, еще 78 получили ранения во время атаки.
Инцидент произошел возле территориальных вод страны, сейчас продолжаются поисково-спасательные операции.
Напомним, с 28 февраля продолжается совместная военная операция США и Израиля под названием "Эпическая ярость". В ее рамках военные привлекли суда и истребители для массированных ударов по объектам Ирана.
Одновременно Армия обороны Израиля начала наносить удары по объектам поддерживаемой Ираном террористической группировки "Хезболла" в Ливане.
В ответ Тегеран атаковал военные объекты США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте.
Кроме того, Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива и пригрозил уничтожать суда, которые будут пытаться пройти этим стратегическим маршрутом, соединяющим Персидский и Оманский заливы и обеспечивающим около пятой части мирового экспорта нефти.
Подробнее о том, станет ли конфликт на Ближнем Востоке началом новой глобальной энергетической и инфляционной волны и почувствует ли это Украина - читайте в материале РБК-Украина.