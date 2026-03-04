RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Подводная лодка атаковала иранское судно возле Шри-Ланки

12:55 04.03.2026 Ср
2 мин
По меньшей мере 101 человек считается пропавшим без вести
aimg Ірина Глухова
Фото: подводная лодка атаковала иранское судно возле Шри-Ланки (Getty Images)

Подводная лодка атаковала иранское судно, в результате чего более сотни человек пропали без вести. Это произошло у побережья Шри-Ланки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Война в Иране ведет мир к кризису: три сценария развития событий

По данным агентства со ссылкой на Военно-морской флот и Министерство обороны Шри-Ланки, по меньшей мере 101 человек считается пропавшим без вести, еще 78 получили ранения во время атаки.

Инцидент произошел возле территориальных вод страны, сейчас продолжаются поисково-спасательные операции.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Напомним, с 28 февраля продолжается совместная военная операция США и Израиля под названием "Эпическая ярость". В ее рамках военные привлекли суда и истребители для массированных ударов по объектам Ирана.

Одновременно Армия обороны Израиля начала наносить удары по объектам поддерживаемой Ираном террористической группировки "Хезболла" в Ливане.

В ответ Тегеран атаковал военные объекты США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ и Кувейте.

Кроме того, Иран объявил о перекрытии Ормузского пролива и пригрозил уничтожать суда, которые будут пытаться пройти этим стратегическим маршрутом, соединяющим Персидский и Оманский заливы и обеспечивающим около пятой части мирового экспорта нефти.

Подробнее о том, станет ли конфликт на Ближнем Востоке началом новой глобальной энергетической и инфляционной волны и почувствует ли это Украина - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ИранШри-Ланка