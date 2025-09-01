Підвищення цін та скорочення працівників: що планує український бізнес

Український бізнес у серпні 2025 року зберіг стримані оцінки результатів власної економічної діяльності. Очікується підвищення цін та скорочення персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування НБУ .

Що показав індекс ділової активності

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який НБУ розраховує щомісяця, у серпні зріс до 49,0 з 48,3 у липні, проте залишається нижче нейтрального рівня у 50 пунктів.



Драйверами позитивного імпульсу були жвавий споживчий попит, енергетична стабільність, сповільнення інфляції та сезонний чинник.

Натомість подальші руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, значні витрати на відновлення, сировину й оплату праці, підвищення тарифів на електроенергію для бізнесу та дефіцит кваліфікованих кадрів гальмували економічну активність та негативно вплинули на оцінки респондентів, пояснили в НБУ.



Прогнози за цінами та ринком праці

На тлі очікуваного сповільнення темпів зростання закупівельних цін підприємства будівництва, торгівлі та сфери послуг були налаштовані на помірніше здорожчання цін на власну продукцію / послуги, натомість підприємства промисловості очікували на їх незначне прискорення.

За даними опитування, ситуація на ринку праці залишається неоднорідною. Лише респонденти будівництва були налаштовані на збільшення загальної чисельності працівників, підприємства інших секторів очікували на скорочення персоналу.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 21 серпня 2025 року. В опитуванні взяли участь 578 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.