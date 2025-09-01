ua en ru
Повышение цен и сокращение работников: что планирует украинский бизнес

Украина, Понедельник 01 сентября 2025 12:21
Повышение цен и сокращение работников: что планирует украинский бизнес
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес в августе 2025 года сохранил сдержанные оценки результатов собственной экономической деятельности. Ожидается повышение цен и сокращение персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса НБУ.

Что показал индекс деловой активности

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который НБУ рассчитывает ежемесячно, в августе вырос до 49,0 с 48,3 в июле, однако остается ниже нейтрального уровня в 50 пунктов.
Повышение цен и сокращение работников: что планирует украинский бизнес

Драйверами положительного импульса были живой потребительский спрос, энергетическая стабильность, замедление инфляции и сезонный фактор.

Зато дальнейшие разрушения производственных мощностей и инфраструктуры, значительные расходы на восстановление, сырье и оплату труда, повышение тарифов на электроэнергию для бизнеса и дефицит квалифицированных кадров тормозили экономическую активность и негативно повлияли на оценки респондентов, пояснили в НБУ.
Повышение цен и сокращение работников: что планирует украинский бизнес

Прогнозы по ценам и рынку труда

На фоне ожидаемого замедления темпов роста закупочных цен предприятия строительства, торговли и сферы услуг были настроены на умеренное подорожание цен на собственную продукцию/услуги, зато предприятия промышленности ожидали их незначительное ускорение.

По данным опроса, ситуация на рынке труда остается неоднородной. Только респонденты строительства были настроены на увеличение общей численности работников, предприятия других секторов ожидали сокращения персонала.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 21 августа 2025 года. В опросе приняли участие 578 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА является 50 пунктов.

Напомним, международные финансовые организации и рейтинговые агентства ухудшили прогнозы по росту экономики Украины в 2025 году. В частности, МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП до 2,0%, Всемирный банк - также до 2,0%.

НБУ в июле ухудшил прогноз роста ВВП в 2025 году до 2,1%. Прогноз ухудшен по сравнению с апрелем этого года (3,1%).

