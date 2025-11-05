Підвищення тарифу на передачу електроенергії в умовах війни вдарить по промисловості, - НАДПУ

Зокрема, в асоціації наголосили, що зростання витрат, які заклала у розрахунок тарифу "Укренерго", є економічно необґрунтованим і створює додатковий тиск на бізнес, який працює в умовах війни.

У НАДПУ підкреслили, що включення до тарифів витрат на погашення боргів попередніх років є неприпустимим у нинішній економічній ситуації.

"Кошти на погашення заборгованості це невиправдано в умовах війни. Варто розглянути тимчасову реструктуризацію боргових зобов’язань, але не перекладати їх на споживачів і бізнес", - заявили в асоціації.

За оцінкою НАДПУ, добувна промисловість переживає один із найтяжчих періодів в історії України: експорт скоротився, підприємства завантажені менш ніж наполовину, галузь втратила лідерство серед платників податків і не отримує жодної державної підтримки.

При цьому, за даними асоціації, у деяких видобувних підприємств понад 30% усіх витрат припадає лише на електроенергію, при тому що зросли також тарифи на перевезення та податки.

"Ми наполягаємо, щоб тарифи були втримані хоча б на нинішньому рівні", - підкреслили у НАДПУ, додавши, що підвищення тарифу може поставити під загрозу роботу багатьох підприємств галузі.