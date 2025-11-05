Підвищення тарифу на передачу електроенергії в умовах війни вдарить по промисловості, - НАДПУ

Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) виступила проти чергового підвищення тарифів на передачу електроенергії, яке планує "Укренерго".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву НАДПУ.
Зокрема, в асоціації наголосили, що зростання витрат, які заклала у розрахунок тарифу "Укренерго", є економічно необґрунтованим і створює додатковий тиск на бізнес, який працює в умовах війни.
У НАДПУ підкреслили, що включення до тарифів витрат на погашення боргів попередніх років є неприпустимим у нинішній економічній ситуації.
"Кошти на погашення заборгованості це невиправдано в умовах війни. Варто розглянути тимчасову реструктуризацію боргових зобов’язань, але не перекладати їх на споживачів і бізнес", - заявили в асоціації.
За оцінкою НАДПУ, добувна промисловість переживає один із найтяжчих періодів в історії України: експорт скоротився, підприємства завантажені менш ніж наполовину, галузь втратила лідерство серед платників податків і не отримує жодної державної підтримки.
При цьому, за даними асоціації, у деяких видобувних підприємств понад 30% усіх витрат припадає лише на електроенергію, при тому що зросли також тарифи на перевезення та податки.
"Ми наполягаємо, щоб тарифи були втримані хоча б на нинішньому рівні", - підкреслили у НАДПУ, додавши, що підвищення тарифу може поставити під загрозу роботу багатьох підприємств галузі.
Як відомо, НКРЕКП на своєму засіданні схвалила проєкт підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу.
Згідно з документом Регулятора, тариф на передачу електроенергії може зрости до 786,74 грн/МВт·год (+14,6%), для зеленої металургії - 428,63 грн/МВт·год (+19,2%), а тариф на диспетчерське управління - до 110,15 грн/МВт·год.
Своєю чергою, в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликали уряд та НКРЕКП утриматися від підвищення тарифів, та провести міжнародний аудит "Укренерго", адже розрахунки, які надала компанія, містять суперечності.