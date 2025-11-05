Повышение тарифа на передачу электроэнергии в условиях войны ударит по промышленности, - НАДПУ

В частности, в ассоциации подчеркнули, что рост расходов, заложенных в расчет тарифа "Укрэнерго", экономически необоснован и создает дополнительное давление на бизнес, работающий в условиях войны.

В НАДПУ подчеркнули, что включение в тарифы расходов на погашение долгов предыдущих лет недопустимо в нынешней экономической ситуации.

"Средства на погашение задолженности это неоправданно в условиях войны. Следует рассмотреть временную реструктуризацию долговых обязательств, но не переводить их на потребителей и бизнес", - заявили в ассоциации.

По оценке НАДПУ, добывающая промышленность переживает один из тяжелейших периодов в истории Украины: экспорт сократился, предприятия загружены менее чем наполовину, отрасль потеряла лидерство среди налогоплательщиков и не получает никакой государственной поддержки.

При этом, по данным ассоциации, у некоторых добывающих предприятий свыше 30% всех расходов приходится только на электроэнергию, при этом выросли также тарифы на перевозку и налоги.

"Мы настаиваем на том, чтобы тарифы были удержаны хотя бы на нынешнем уровне", - подчеркнули в НАДПУ, добавив, что повышение тарифа может поставить под угрозу работу многих предприятий отрасли.