Курс доллара Экономика Авто Tech

Повышение тарифа на передачу электроэнергии в условиях войны ударит по промышленности, - НАДПУ

Фото: повышение тарифа на передачу электроэнергии ударит по промышленности (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины (НАДПУ) выступила против очередного повышения тарифов на передачу электроэнергии, которое планирует "Укрэнерго".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление НАДПУ.

В частности, в ассоциации подчеркнули, что рост расходов, заложенных в расчет тарифа "Укрэнерго", экономически необоснован и создает дополнительное давление на бизнес, работающий в условиях войны.

В НАДПУ подчеркнули, что включение в тарифы расходов на погашение долгов предыдущих лет недопустимо в нынешней экономической ситуации.

"Средства на погашение задолженности это неоправданно в условиях войны. Следует рассмотреть временную реструктуризацию долговых обязательств, но не переводить их на потребителей и бизнес", - заявили в ассоциации.

По оценке НАДПУ, добывающая промышленность переживает один из тяжелейших периодов в истории Украины: экспорт сократился, предприятия загружены менее чем наполовину, отрасль потеряла лидерство среди налогоплательщиков и не получает никакой государственной поддержки.

При этом, по данным ассоциации, у некоторых добывающих предприятий свыше 30% всех расходов приходится только на электроэнергию, при этом выросли также тарифы на перевозку и налоги.

"Мы настаиваем на том, чтобы тарифы были удержаны хотя бы на нынешнем уровне", - подчеркнули в НАДПУ, добавив, что повышение тарифа может поставить под угрозу работу многих предприятий отрасли.

Повышение тарифа на передачу электроэнергии

Как известно, НКРЭКУ на своем заседании одобрила проект повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса.

Согласно документу Регулятора, тариф на передачу электроэнергии может возрасти до 786,74 грн/МВт·ч (+14,6%), для зеленой металлургии - 428,63 грн/МВт·ч (+19,2%), а тариф на диспетчерское управление - до 110,15 грн/МВт·ч

В свою очередь, в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) призвали правительство и НКРЭКУ воздержаться от повышения тарифов, и провести международный аудит "Укрэнерго", ведь расчеты, предоставленные компанией, содержат противоречия.

УкрэнергоЭлектроэнергияБизнес