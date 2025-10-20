ua en ru
Підвищення тарифів "Укренерго" ударить по конкурентоспроможності виробників, - ICC Ukraine

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 14:30
UA EN RU
Підвищення тарифів "Укренерго" ударить по конкурентоспроможності виробників, - ICC Ukraine Фото: експерт вважає, що підвищення тарифів "Укренерго" ударить по конкурентоспроможності виробників (facebook.com)
Автор: Олександр Мороз

Плани НЕК "Укренерго" підвищити тарифи на передачу та диспетчеризацію електроенергії у 2026 році на 24% та 45% відповідно матиме дуже серйозні наслідки для української економіки та промисловості.

Про це заявив президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Володимир Щелкунов, пише РБК-Україна.

Тому, за його словами, варто провести міжнародний аудит компанії Укренерго, адже розрахунки, які вона надала, містять суперечності.

"Таке підвищення тарифів, майже на 50% у сукупності, суперечить стратегічним інтересам держави. Бізнес працює у надзвичайно складних умовах війни, і саме стабільність тарифної політики має бути пріоритетом", - наголосив Щелкунов.

За його словами, розрахунки, подані "Укренерго", містять суперечності. Компанія планує збільшити компенсацію за технологічні втрати електроенергії з 14,9 до 15,1 млрд грн, хоча прогнозує скорочення обсягів передачі на 4%.

"Якщо обсяги зменшуються, то й втрати мають зменшитися пропорційно. Це базовий принцип енергетичної економіки", - пояснив він.

Також у проєкті тарифів закладено зростання матеріальних витрат на 31%, тоді як офіційний індекс цін виробників становить лише 12,5%. В ICC Ukraine вважають, що ці невідповідності потребують незалежного аудиту та детального розгляду з боку регулятора.

Щелкунов наголосив, що підвищення тарифів неминуче позначиться на собівартості продукції майже всіх галузей, від металургії до харчової промисловості, і зменшить їхню конкурентоспроможність на зовнішніх ринках.

"Жоден інвестор не вкладатиме у виробництво, якщо енерговитрати зростають швидше, ніж у країнах-конкурентах", - зазначив він.

ICC Ukraine пропонує кілька кроків для врегулювання ситуації: проведення незалежного аудиту тарифів із залученням міжнародної компанії, запровадження сучасного механізму регуляторного стимулювання ефективності, обмеження підвищення тарифів у кризових умовах, а також впровадження програм енергозбереження та громадського контролю за тарифоутворенням.

"Україна має знайти баланс між фінансовою стабільністю Укренерго та конкурентоспроможністю промисловості. Енергетична система - ключ до відновлення країни, але це відновлення не повинно відбуватися за рахунок бізнесу, який несе основний тягар війни", - наголосив президент ICC Ukraine.

Організація закликала НКРЕКП, Міністерство енергетики, НЕК Укренерго та бізнес-асоціації до відкритого діалогу й перегляду тарифних проєктів.

"Підвищення на 24-45% без належного обґрунтування це не шлях до стабілізації, а ризик для економічного відновлення", - резюмував Щелкунов.

Як відомо, НЕК "Укренерго" оприлюднило оновлені проекти тарифів на 2026 рік. Вони передбачають, що тариф на передачу має зрости до 848,52 грн/МВт·год (+24%), а тариф на диспетчеризацію - до 143,26 грн/МВт·год (+45%).

