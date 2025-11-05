Підвищення тарифу на передачу електроенергії в умовах війни вдарить по промисловості, - НАДПУ
Національна асоціація добувної промисловості України (НАДПУ) виступила проти чергового підвищення тарифів на передачу електроенергії, яке планує "Укренерго".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву НАДПУ.
Зокрема, в асоціації наголосили, що зростання витрат, які заклала у розрахунок тарифу "Укренерго", є економічно необґрунтованим і створює додатковий тиск на бізнес, який працює в умовах війни.
У НАДПУ підкреслили, що включення до тарифів витрат на погашення боргів попередніх років є неприпустимим у нинішній економічній ситуації.
"Кошти на погашення заборгованості це невиправдано в умовах війни. Варто розглянути тимчасову реструктуризацію боргових зобов’язань, але не перекладати їх на споживачів і бізнес", - заявили в асоціації.
За оцінкою НАДПУ, добувна промисловість переживає один із найтяжчих періодів в історії України: експорт скоротився, підприємства завантажені менш ніж наполовину, галузь втратила лідерство серед платників податків і не отримує жодної державної підтримки.
При цьому, за даними асоціації, у деяких видобувних підприємств понад 30% усіх витрат припадає лише на електроенергію, при тому що зросли також тарифи на перевезення та податки.
"Ми наполягаємо, щоб тарифи були втримані хоча б на нинішньому рівні", - підкреслили у НАДПУ, додавши, що підвищення тарифу може поставити під загрозу роботу багатьох підприємств галузі.
Підвищення тарифу на передачу електроенергії
Як відомо, НКРЕКП на своєму засіданні схвалила проєкт підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу.
Згідно з документом Регулятора, тариф на передачу електроенергії може зрости до 786,74 грн/МВт·год (+14,6%), для зеленої металургії - 428,63 грн/МВт·год (+19,2%), а тариф на диспетчерське управління - до 110,15 грн/МВт·год.
Своєю чергою, в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликали уряд та НКРЕКП утриматися від підвищення тарифів, та провести міжнародний аудит "Укренерго", адже розрахунки, які надала компанія, містять суперечності.