Підвищення тарифів на залізничні перевезення - чорний прапор для промисловості, - Лонгобардо
Індексація тарифів на вантажні залізничні перевезення на рівні 37% позбавить українських виробників конкурентоздатності й може вбити видобувну галузь.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо.
Під час експертної дискусії на тему тарифної політики на залізничні вантажні перевезення в 2025-2026 роках, яку організував ЦТС, Лонгобардо розповів, що ситуація компанії на ринку не є найкращою. Основними факторами негативного впливу він називає логістичні витрати і ціни на електроенергію.
"Наша компанія четвертий рік, від самого початку війни, в "мінусах" і має тільки втрати. У зв’язку з ситуацією, пов’язаною з тарифами та війною, ми не можемо перекласти додаткові кошти на наш кінцевий продукт - на сталь. Бо ринкові ціни - це ринкові ціни. Якщо вони будуть вищими, у нас ніхто не купуватиме продукцію. Ми мусимо балансувати в цій ситуації", - каже Мауро Лонгобардо.
За його словами, компанія вже почала втрачати деяких клієнтів, у тому числі навіть в Україні. Саме тому "АрселорМіттал Кривий Ріг" доводиться коригувати ціни навіть у мінус.
"Поясню на конкретних цифрах: наша група перевозить "Укрзалізницею" 8 млн тонн матеріалів щороку. Це руда, вугілля, метал тощо. Можете уявити собі, який вплив мають тарифи на наші результати? Розумієте, наскільки підняття тарифів може вплинути на наші ціни", - акцентує Лонгобардо.
Міжнародна група ArcelorMittal протягом останніх чотирьох років влила у свою українську компанію майже мільярд доларів для того, щоб вона могла вижити в умовах війни. Але ці гроші не призначалися для того, щоб покривати фінансові витрати інших компаній, наголошує Мауро Лонгобардо.
Підняття тарифів на залізничні перевезення для бізнесу означає лише одне - потрібні додаткові кошти.
"В іншій ситуації я б сказав, що це червоний прапор. Але він навіть чорний. Ми не можемо перекласти ціни з додаткових тарифів на наш кінцевий продукт. Частину наших продуктів ми вже перестали випускати, бо вони вже коштують дорожче, ніж існуюча ринкова ціна. Ми робимося неконкурентоздатними на ринку", зауважує Лонгобардо.
Якщо ситуація з підняттям цін не зміниться, то це може стати кінцем для всієї видобувної індустрії в Україні, наголошує очільник "АрселорМіттал Кривий Ріг". Для його компанії підняття тарифів на перевезення на 37% - це сотні мільйонів доларів.
Очевидно, що є інші рішення, які лежать на столі і допоможуть підтримати УЗ, каже він.
Серед них, зокрема, забезпечення прозорості планування і передбачуваності рівня тарифів, наполеглива і послідовна робота для підвищення операційної ефективності "Укрзалізниці", та залучення міжнародних партнерів для модернізації мережі залізничного транспорту.
Тарифи "Укрзалізниці"
Як відомо, збитки УЗ від пасажирських перевезень сягнули майже 20 млрд у минулому році. Компанія зараз перекриває ці збитки за рахунок вантажних перевезень, але такий механізм заборонений у ЄС.
Раніше повідомлялося, що у 2026 році "Укрзалізниця" планує підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 37%, щоб покрити зростаючі збитки від пасажирських перевезень.
Водночас, за підрахунками вантажоперевізників, підвищення тарифів може призвести до падіння вантажної бази на 15%, що дасть УЗ лише близько 12 млрд грн додаткових доходів. При цьому втрати для економіки складуть 96 млрд грн ВВП, і 36 млрд грн податкових надходжень.
Експерти, ЕВА та ФРУ неодноразово наголошували, що функцію покриття збитків "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень має взяти на себе держава.
Раніше Європейська бізнес асоціація закликала уряд передбачити в державному бюджеті кошти для відшкодування збитків від пасажирських перевезень. Крім того, важливо скасувати земельний податок для УЗ - адже у жодній розвинутій країні не існує такого навантаження на компанію, яка виконує важливі соціальні функції.