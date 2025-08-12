Держава має забезпечити УЗ з бюджету, щоб не впала обороноздатність, - експерт

Під час війни бізнес має генерувати прибуток для держави, а не покривати збитки Укрзалізниці від пасажирських перевезень. Функцію перекриття збитків має взяти на себе держава.

"Компенсація за пасажирські перевезення має бути покладена на державу. Тому що якщо бізнес ще буде опікуватися порятунком державного монополіста, яким є Укрзалізниця, це буде дуже сильно бити по власне бізнесу, і нам буде важко підтримувати здатність бізнесу генерувати прибутки під час війни, адже гроші будуть іти в тому числі на покриття збитків Укрзалізниці. А це абсолютно невірний крок", - заявив експерт.

Він також висловив переконання, що питання функціонування головної транспортної артерії України має вирішувати держава - адже від цього залежить, у тому числі і обороноздатність.

"Маємо шукати ресурси в державному бюджету на те, щоб функціонувала залізниця - яка необхідна для комунікації, і в тому числі для перевезення військових і військових вантажів, що є складовою системи відбиття російської агресії. Якщо не буде функціонувати залізниця, обороноздатність держави впаде", - підкреслив Ус.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація звернулася до віцепрем’єра Олексія Кулеби з закликом включити у Держбюджет-2026 субсидію для Укрзалізниці на покриття збитків від пасажирських перевезень.