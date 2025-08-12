ua en ru
Держава має забезпечити УЗ з бюджету, щоб не впала обороноздатність, - експерт

Вівторок 12 серпня 2025 12:16
Держава має забезпечити УЗ з бюджету, щоб не впала обороноздатність, - експерт Фото: держава має забезпечити УЗ коштами з бюджету, щоб не впала обороноздатність (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Під час війни бізнес має генерувати прибуток для держави, а не покривати збитки Укрзалізниці від пасажирських перевезень. Функцію перекриття збитків має взяти на себе держава.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного консультанта Національного інституту економічних досліджень Івана Уса.

"Компенсація за пасажирські перевезення має бути покладена на державу. Тому що якщо бізнес ще буде опікуватися порятунком державного монополіста, яким є Укрзалізниця, це буде дуже сильно бити по власне бізнесу, і нам буде важко підтримувати здатність бізнесу генерувати прибутки під час війни, адже гроші будуть іти в тому числі на покриття збитків Укрзалізниці. А це абсолютно невірний крок", - заявив експерт.

Він також висловив переконання, що питання функціонування головної транспортної артерії України має вирішувати держава - адже від цього залежить, у тому числі і обороноздатність.

"Маємо шукати ресурси в державному бюджету на те, щоб функціонувала залізниця - яка необхідна для комунікації, і в тому числі для перевезення військових і військових вантажів, що є складовою системи відбиття російської агресії. Якщо не буде функціонувати залізниця, обороноздатність держави впаде", - підкреслив Ус.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація звернулася до віцепрем’єра Олексія Кулеби з закликом включити у Держбюджет-2026 субсидію для Укрзалізниці на покриття збитків від пасажирських перевезень.

