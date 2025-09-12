Повышение тарифов на железнодорожные перевозки - черный флаг для промышленности, - Лонгобардо

Во время экспертной дискуссии на тему тарифной политики на железнодорожные грузовые перевозки в 2025-2026 годах, организованной ЦТС, Лонгобардо рассказал, что ситуация компании на рынке не является лучшей. Основными факторами негативного влияния он называет логистические издержки и цены на электроэнергию.

"Наша компания четвертый год, с самого начала войны, в "минусах" и имеет только потери. В связи с ситуацией, связанной с тарифами и войной, мы не можем перевести дополнительные средства на наш конечный продукт - на сталь. Потому что рыночные цены - это рыночные цены. Если они будут выше, у нас никто не будет покупать продукцию.Мы должны балансировать в этой ситуации", - говорит Мауро Лонгобардо.

По его словам, компания уже начала терять некоторых клиентов, в том числе даже в Украине. Именно поэтому "АрселорМиттал Кривой Рог" приходится корректировать цены даже в минус.

"Объясню на конкретных цифрах: наша группа перевозит "Укрзализныцей" 8 млн тонн материалов ежегодно. Это руда, уголь, металл и т.д. Можете представить себе, какое влияние оказывают тарифы на наши результаты? Понимаете, насколько поднятие тарифов может повлиять на наши цены", - акцентирует Лонгобардо.

Международная группа ArcelorMittal за последние четыре года влила в свою украинскую компанию почти миллиард долларов для того, чтобы она могла выжить в условиях войны. Но эти деньги не предназначались для того, чтобы покрывать финансовые расходы других компаний, подчеркивает Мауро Лонгобардо.

Поднятие тарифов на железнодорожные перевозки для бизнеса означает только одно - нужны дополнительные средства.

"В другой ситуации я бы сказал, что это красный флаг. Но он даже черный. Мы не можем перевести цены с дополнительных тарифов на наш конечный продукт. Часть наших продуктов мы уже перестали выпускать, потому что они уже стоят дороже, чем существующая рыночная цена. Мы становимся неконкурентоспособными на рынке", отмечает Донгобардо.

Если ситуация с поднятием цен не изменится, это может стать концом для всей добывающей индустрии в Украине, отмечает глава "АрселорМиттал Кривой Рог". Для его компании поднятие тарифов на перевозку на 37% - это сотни миллионов долларов.

Очевидно, есть другие решения, которые лежат на столе и помогут поддержать УЗ, говорит он.

Среди них, в частности, обеспечение прозрачности планирования и предсказуемости уровня тарифов, упорная и последовательная работа по повышению операционной эффективности "Укрзализныци" и привлечение международных партнеров для модернизации сети железнодорожного транспорта.