Підвищення тарифів на розподіл газу перекладає ризики на населення, - експерт

Україна, Понеділок 05 січня 2026 13:21
Підвищення тарифів на розподіл газу перекладає ризики на населення, - експерт Фото: експерт вважає, що підвищення тарифів на розподіл газу перекладає ризики на населення (facebook.com gas.tso.ua)
Автор: Сергій Новіков

Підвищення тарифу на розподіл газу під час повномасштабної війни є недопустимим і не має економічного обґрунтування.

Як пише РБК-Україна, про це заявив голова Спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій, коментуючи намір НКРЕКП підвищити тариф на розподіл газу на 50-160%.

Адже, як каже експерт, відповідальність за утримання мереж і ризики діяльності мають нести самі оператори, а не кінцеві споживачі та бізнес.

За його словами, газорозподільні компанії протягом десятиліть отримували стабільні прибутки, використовуючи інфраструктуру, значна частина якої була створена ще за радянських часів.

"Нас не цікавить їхній прибуток. Але під час війни вони мають нести тяготи разом з усією країною, а не перекладати їх на гаманці людей", - підкреслив він.

Окрему увагу експерт звернув на те, що додаткові нарахування за сам факт підключення до мережі виглядають економічно необґрунтованими. І попередив: підвищення тарифів на розподіл газу матиме ланцюговий ефект для економіки - зростатиме собівартість будівельних матеріалів, електроенергії та промислової продукції.

"Якщо бізнес зазнає збитків під час війни, це нормальна ситуація. У таких самих умовах працюють заводи, виробники цементу чи цегли. Але вони не перекладають усі втрати на споживача", - підкреслив експерт.

Підвищення тарифу на розподіл газу

Як повідомлялось, Федерація роботодавців України (ФРУ) також звернулася до НКРЕКП із вимогою переглянути проєкт підвищення тарифів на розподіл природного газу у 2026 році.

За висновками ФРУ, рішення про підвищення є економічно необгрунтованим, і може викликати дестабілізацію в економіці - адже деякі облгази пропонують підвищити тариф на розподіл на 87-120%.

Нагадаємо, представники промисловості неодноразово заявляли, що різке зростання тарифів на енергоресурси під час воєнного стану створює додаткові ризики для збереження виробництва та робочих місць.

Раніше з подібною заявою виступило також ОП "Укрметалургпром": там заявили, що підвищення тарифу на розподіл газу може стати критичним ударом по гірничо-металургійному комплексу, і призведе до закриття підприємств та масових скорочень персоналу.

