Ключові зміни проєкту бюджету-2027

Уряд ухвалив і сьогодні спрямує до парламенту проєкт бюджету-2027, доопрацьований до 2 читання.

Найбільш суттєві зміни:

Ідею підвищення ставок ПДВ і акцизу прибрали.

прибрали. НБУ перерахує до бюджету щонайменше 85 мільярдів гривень прибутку (на 36,3 мільярдів гривень більше, ніж планувалось до І читання).

(на 36,3 мільярдів гривень більше, ніж планувалось до І читання). На страхування воєнних ризиків передбачили 31 мільярд гривень (був 1 мільярд гривень), а Мінекономіки шукає на це ще 2-3 мільярда доларів у партнерів. Додатково передбачили можливість компенсувати воєнні ризики власникам, операторам та фрахтувальникам суден.

Щодо освітньої субвенції, то її розподілили прямо в додатку до закону: на січень-серпень 2027, решту року розподілить уряд своїм рішенням, пише Підласа.

Залишки освітньої субвенції-2026 розподілятиме Уряд:

500 мільйонів гривень піде на енергонезалежність закладів фахової передвищої та вищої освіти,

400 мільйонів гривень - на гуртожитки і пансіони шкіл з проживанням,

решта - на оперативні потреби освіти,

"Національний кешбек" у 2027 році не платитимуть з програми підтримки бізнесу, але борг за травень-грудень 2026 року держава виплатить, - каже нардепка.

Також держава компенсуватиме до 75% вартості на будівництво і реконструкцію тваринницьких ферм (зараз - 50%),

Серед доручень уряду:

перегляд всіх законів, де від прожиткового мінімуму чи мінімальної зарплати рахують інші величини, з подальшою відв'язкою, що дозволить підняти ПЖМ і МЗП;

оптимізація чисельності працівників органів виконавчої влади.

Доходи бюджету-2027

За словами Підласої, власні доходи бюджету (без грантів) зменшились на 49 мільярдів гривень.

Головні причини такі:

Рада не підтримала підвищення ставок ПДВ і акцизу, тож уряд прибрав прогнозовані від підвищення 67 мільярдів гривень;

ще майже 65 мільярдів гривень прибрали від "детінізації" на митниці.

Водночас зросли деякі інші надходження:

+36,3 мільярдів гривень - прибуток НБУ,

+25,7 мільярдів гривень - ПДФО і військовий збір,

+14 мільярдів гривень - рента за користування надрами загальнодержавного значення,

+2,1 мільярдів гривень - ввізне мито.

Міжнародне фінансування

Потреба в міжнародному фінансуванні не змінилась, каже Підласа, - це 52,6 мільярдів доларів. Додаткову допомогу від ЄС (45 мільярдів євро) внесуть в бюджет тільки після офіційного рішення Європейської ради, орієнтовно в червні 2027 року.

Найбільші зміни у витратах (невичерпний перелік)

Підласа називає такі категорії змін у витратах бюджету-2027:

+30 мільярдів гривень на страхування воєнних ризиків,

+20,4 мільярдів гривень - забезпечення ЗСУ, переважно грошове забезпечення (завдяки більшим надходженням від військового ПДФО, військового збору та імпортного ПДВ на посилки),

+13,4 мільярдів гривень - Резервний фонд, тепер у ньому 105 мільярдів гривень,

+2 мільярда гривень - пілотний проект з реформування оплати праці вчителів (участь шкіл буде добровільна),

+2 мільярда гривень - на озброєння для ЗСУ,

+1,3 мільярдів гривень - субвенція на укриття в школах та садочках,

+1 мільярд гривень - CampeX, спільна ініціатива МОН і Світового банку: мережа кампусів досконалості на базі державних університетів,

+970,7 мільйонів гривень - для наукових установ Національної академії наук,

+801,9 мільйонів гривень - підтримка ветеранів та їх родин,

+717 мільйонів гривень - забезпечення житлом дітей-сиріт,

+800 мільйонів гривень - підтримка аграріїв, з яких +600 мільйонів гривень - підтримка с/г товаровиробників та +200 мільйонів гривень - кредити для фермерів,

+536 мільйонів гривень - доплати працівникам ПЕК, ЖКГ та залізниці, які ліквідовують аварії після обстрілів,

+450 мільйонів гривень - на закупівлю ліків.

Засідання комітету Ради, каже Підласа очікується наприкінці наступного тижня, голосування в залі за держбюджет 2027 року - по плану 9 грудня.