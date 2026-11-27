Ключові зміни проєкту бюджету-2027
Уряд ухвалив і сьогодні спрямує до парламенту проєкт бюджету-2027, доопрацьований до 2 читання.
Найбільш суттєві зміни:
- Ідею підвищення ставок ПДВ і акцизу прибрали.
- НБУ перерахує до бюджету щонайменше 85 мільярдів гривень прибутку (на 36,3 мільярдів гривень більше, ніж планувалось до І читання).
- На страхування воєнних ризиків передбачили 31 мільярд гривень (був 1 мільярд гривень), а Мінекономіки шукає на це ще 2-3 мільярда доларів у партнерів. Додатково передбачили можливість компенсувати воєнні ризики власникам, операторам та фрахтувальникам суден.
Щодо освітньої субвенції, то її розподілили прямо в додатку до закону: на січень-серпень 2027, решту року розподілить уряд своїм рішенням, пише Підласа.
Залишки освітньої субвенції-2026 розподілятиме Уряд:
- 500 мільйонів гривень піде на енергонезалежність закладів фахової передвищої та вищої освіти,
- 400 мільйонів гривень - на гуртожитки і пансіони шкіл з проживанням,
- решта - на оперативні потреби освіти,
"Національний кешбек" у 2027 році не платитимуть з програми підтримки бізнесу, але борг за травень-грудень 2026 року держава виплатить, - каже нардепка.
Також держава компенсуватиме до 75% вартості на будівництво і реконструкцію тваринницьких ферм (зараз - 50%),
Серед доручень уряду:
- перегляд всіх законів, де від прожиткового мінімуму чи мінімальної зарплати рахують інші величини, з подальшою відв'язкою, що дозволить підняти ПЖМ і МЗП;
- оптимізація чисельності працівників органів виконавчої влади.
Доходи бюджету-2027
За словами Підласої, власні доходи бюджету (без грантів) зменшились на 49 мільярдів гривень.
Головні причини такі:
- Рада не підтримала підвищення ставок ПДВ і акцизу, тож уряд прибрав прогнозовані від підвищення 67 мільярдів гривень;
- ще майже 65 мільярдів гривень прибрали від "детінізації" на митниці.
Водночас зросли деякі інші надходження:
- +36,3 мільярдів гривень - прибуток НБУ,
- +25,7 мільярдів гривень - ПДФО і військовий збір,
- +14 мільярдів гривень - рента за користування надрами загальнодержавного значення,
- +2,1 мільярдів гривень - ввізне мито.
Міжнародне фінансування
Потреба в міжнародному фінансуванні не змінилась, каже Підласа, - це 52,6 мільярдів доларів. Додаткову допомогу від ЄС (45 мільярдів євро) внесуть в бюджет тільки після офіційного рішення Європейської ради, орієнтовно в червні 2027 року.
Найбільші зміни у витратах (невичерпний перелік)
Підласа називає такі категорії змін у витратах бюджету-2027:
- +30 мільярдів гривень на страхування воєнних ризиків,
- +20,4 мільярдів гривень - забезпечення ЗСУ, переважно грошове забезпечення (завдяки більшим надходженням від військового ПДФО, військового збору та імпортного ПДВ на посилки),
- +13,4 мільярдів гривень - Резервний фонд, тепер у ньому 105 мільярдів гривень,
- +2 мільярда гривень - пілотний проект з реформування оплати праці вчителів (участь шкіл буде добровільна),
- +2 мільярда гривень - на озброєння для ЗСУ,
- +1,3 мільярдів гривень - субвенція на укриття в школах та садочках,
- +1 мільярд гривень - CampeX, спільна ініціатива МОН і Світового банку: мережа кампусів досконалості на базі державних університетів,
- +970,7 мільйонів гривень - для наукових установ Національної академії наук,
- +801,9 мільйонів гривень - підтримка ветеранів та їх родин,
- +717 мільйонів гривень - забезпечення житлом дітей-сиріт,
- +800 мільйонів гривень - підтримка аграріїв, з яких +600 мільйонів гривень - підтримка с/г товаровиробників та +200 мільйонів гривень - кредити для фермерів,
- +536 мільйонів гривень - доплати працівникам ПЕК, ЖКГ та залізниці, які ліквідовують аварії після обстрілів,
- +450 мільйонів гривень - на закупівлю ліків.
Засідання комітету Ради, каже Підласа очікується наприкінці наступного тижня, голосування в залі за держбюджет 2027 року - по плану 9 грудня.