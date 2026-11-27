Кабинет Министров Украины доработал проект бюджета-2027. В частности, идею повышения ставок НДС и акциза убрали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Роксоланы Пидласой в Facebook.
Правительство приняло и сегодня направит в парламент проект бюджета-2027, доработанный до 2 чтения.
Наиболее существенные изменения:
Что касается образовательной субвенции, то ее распределили прямо в приложении к закону: на январь-август 2027, в остальном году распределит правительство своим решением, пишет Пидласа.
Остатки образовательной субвенции-2026 будет распределять правительство:
"Национальный кэшбек" в 2027 году не будут платить по программе поддержки бизнеса, но долг за май-декабрь 2026 года государство выплатит, - говорит нардеп.
Также государство будет компенсировать до 75% стоимости на строительство и реконструкцию животноводческих ферм (сейчас - 50%),
Среди поручений правительству:
По словам Пидласой, собственные доходы бюджета (без грантов) снизились на 49 миллиардов гривен.
Главные причины таковы:
В то же время возросли некоторые другие поступления:
Потребность в международном финансировании не изменилась, говорит Пидласа, - это 52,6 миллиарда долларов. Дополнительную помощь от ЕС (45 миллиардов евро) внесут в бюджет только после официального решения Европейского совета, ориентировочно в июне 2027 года.
Пидласа называет следующие категории изменений в расходах бюджета-2027:
Заседание комитета Рады, говорит Пидласа, ожидается в конце следующей недели, голосование в зале за госбюджет 2027 года - по плану 9 декабря.
Ранее РБК-Украина писало, что Верховная Рада приняла за основу проект Бюджетных выводов в проект Государственного бюджета на 2027 год.
Решение поддержали 232 народных депутата - это первый этап принятия государственного бюджета.
Кроме того, Верховная Рада 28 октября поддержала в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2027 год. "За" проголосовали 239 народных депутатов.