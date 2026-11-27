Ключевые изменения проекта бюджета-2027

Правительство приняло и сегодня направит в парламент проект бюджета-2027, доработанный до 2 чтения.

Наиболее существенные изменения:

Идею повышения ставок НДС и акциза убрали.

убрали. НБУ перечислит в бюджет не менее 85 миллиардов гривен прибыли (на 36,3 миллиарда гривен больше, чем планировалось до I чтения).

(на 36,3 миллиарда гривен больше, чем планировалось до I чтения). На страхование военных рисков предусмотрено 31 миллиард гривен (был 1 миллиард гривен), а Минэкономики ищет на это еще 2-3 миллиарда долларов у партнеров. Дополнительно предусмотрена возможность компенсировать военные риски владельцам, операторам и фрахтователям судов.

Что касается образовательной субвенции, то ее распределили прямо в приложении к закону: на январь-август 2027, в остальном году распределит правительство своим решением, пишет Пидласа.

Остатки образовательной субвенции-2026 будет распределять правительство:

500 миллионов гривен пойдет на энергонезависимость заведений профессионального высшего и высшего образования,

400 миллионов гривен - на общежития и пансионы школ с проживанием,

остальные - на оперативные нужды образования,

"Национальный кэшбек" в 2027 году не будут платить по программе поддержки бизнеса, но долг за май-декабрь 2026 года государство выплатит, - говорит нардеп.

Также государство будет компенсировать до 75% стоимости на строительство и реконструкцию животноводческих ферм (сейчас - 50%),

Среди поручений правительству:

пересмотр всех законов, где от прожиточного минимума или минимальной зарплаты считают другие величины, с последующей отвязкой, позволяющей поднять ПЖМ и МЗП;

оптимизация численности работников органов исполнительной власти

Доходы бюджета-2027

По словам Пидласой, собственные доходы бюджета (без грантов) снизились на 49 миллиардов гривен.

Главные причины таковы:

Рада не поддержала повышение ставок НДС и акциза, поэтому правительство убрало прогнозируемые от повышения 67 миллиардов гривен;

еще почти 65 миллиардов гривен убрали от "детенизации" на таможне.

В то же время возросли некоторые другие поступления:

+36,3 миллиарда гривен - прибыль НБУ,

+25,7 миллиарда гривен - НДФЛ и военный сбор,

+14 миллиардов гривен - рента за пользование недрами общегосударственного значения,

+2,1 миллиарда гривен - ввозная пошлина.

Международное финансирование

Потребность в международном финансировании не изменилась, говорит Пидласа, - это 52,6 миллиарда долларов. Дополнительную помощь от ЕС (45 миллиардов евро) внесут в бюджет только после официального решения Европейского совета, ориентировочно в июне 2027 года.

Наибольшие изменения в расходах (неисчерпаемый список)

Пидласа называет следующие категории изменений в расходах бюджета-2027:

+30 миллиардов гривен на страхование военных рисков,

+20,4 миллиардов гривен - обеспечение ВСУ, преимущественно денежное довольствие (благодаря большим поступлениям от военного НДФЛ, военного сбора и импортного НДС на посылки),

+13,4 миллиарда гривен - Резервный фонд, теперь в нем 105 миллиардов гривен,

+2 миллиарда гривен - пилотный проект по реформированию оплаты труда учителей (участие школ будет добровольным),

+2 миллиарда гривен - на вооружение для ВСУ,

+1,3 миллиарда гривен - субвенция на укрытие в школах и садах,

+1 миллиард гривен - CampeX, совместная инициатива МОН и Всемирного банка: сеть кампусов совершенства на базе государственных университетов,

+970,7 миллионов гривен - для научных учреждений Национальной академии наук,

+801,9 миллионов гривен - поддержка ветеранов и их семей,

+717 миллионов гривен - обеспечение жильем детей-сирот,

+800 миллионов гривен - поддержка аграриев, из которых +600 миллионов гривен - поддержка с/х товаропроизводителей и +200 миллионов гривен - кредиты для фермеров,

+536 миллионов гривен - доплаты работникам ТЭК, ЖКХ и железной дороги, которые ликвидируют аварии после обстрелов,

+450 миллионов гривен - на закупку лекарств.

Заседание комитета Рады, говорит Пидласа, ожидается в конце следующей недели, голосование в зале за госбюджет 2027 года - по плану 9 декабря.