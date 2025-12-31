Підвищення газових тарифів для підприємств у 2026 році підштовхне інфляцію, - економіст

Підвищення газових тарифів: які наслідки прогнозують

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оприлюднила проєкти рішень щодо суттєвого підвищення тарифів на послуги з розподілу газу у 2026 році для окремих операторів.

У відповідь представники промисловості заявили, що підвищення тарифу на розподіл газу може стати критичним ударом по гірничо-металургійному комплексу, і призведе до закриття підприємств та масових скорочень персоналу.

В Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) також заявили, що запропоноване облгазами зростання тарифів на розподіл на 50-127% спричинить вибухове зростання споживчих цін.

"Якщо нові тарифи будуть ухвалені, ціни для населення та бізнесу можуть зрости на 70-120%, що призведе до подорожчання продукції в промисловості, агросекторі й комунальній сфері", - заявили в ICC Ukraine.