Повышение газовых тарифов для предприятий в 2026 году подтолкнет инфляцию, - экономист

Решение НКРЭКУ о повышении тарифов на газораспределение и транспортировку газа в 2026 году может стать толчком для роста потребительских цен.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.
По его словам, тарифы возрастут в большинстве областей, причем уровень повышения существенно отличается в зависимости от протяженности сетей, их технического состояния и степени повреждений в результате боевых действий.
"В каждом регионе ситуация своя: где-то сети изношены, где-то - частично разрушены из-за российских обстрелов. Все эти расходы в конце концов ложатся в тариф", - пояснил он.
В то же время Андрей Новак отметил, что хотя повышение и не коснется населения, ведь сейчас действует мораторий на изменение тарифов для бытовых потребителей, рост тарифов для промышленных и коммерческих предприятий неизбежно отразится на стоимости продукции, товаров и услуг.
"Даже если прямого подорожания газа для населения не будет, предприятия частично переведут новые расходы в свои цены. Это станет дополнительным фактором инфляционного давления на экономику", - подытожил эксперт.
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг обнародовала проекты решений по существенному повышению тарифов на услуги по распределению газа в 2026 году для отдельных операторов.
В ответ представители промышленности заявили, что повышение тарифа на распределение газа может стать критическим ударом по горно-металлургическому комплексу, и приведет к закрытию предприятий и массовым сокращениям персонала.
В Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) также заявили, что предложенный облгазами рост тарифов на распределение на 50-127% повлечет за собой взрывной рост потребительских цен.
"Если новые тарифы будут приняты, цены для населения и бизнеса могут возрасти на 70-120%, что приведет к удорожанию продукции в промышленности, агросекторе и коммунальной сфере", - заявили в ICC Ukraine.