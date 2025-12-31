ua en ru
Підвищення газових тарифів для підприємств у 2026 році підштовхне інфляцію, - економіст

Середа 31 грудня 2025 15:12
Фото: підвищення тарифів на газ для промисловості посилить інфляцію (facebook.com/gas.tso.ua)
Автор: Сергій Новіков

Рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на газорозподіл і транспортування газу у 2026 році може стати поштовхом для зростання споживчих цін.

Як пише РБК-Україна, про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, тарифи зростуть у більшості областей, причому рівень підвищення суттєво відрізняється залежно від протяжності мереж, їхнього технічного стану та ступеня пошкоджень внаслідок бойових дій.

"У кожному регіоні ситуація своя: десь мережі зношені, десь - частково зруйновані через російські обстріли. Усі ці витрати зрештою лягають у тариф", - пояснив він.

Водночас Андрій Новак зазначив, що хоча підвищення і не торкнеться населення, адже наразі діє мораторій на зміну тарифів для побутових споживачів, зростання тарифів для промислових і комерційних підприємств неминуче відобразиться на вартості продукції, товарів і послуг.

"Навіть якщо прямого подорожчання газу для населення не буде, підприємства частково перекладуть нові витрати у свої ціни. Це стане додатковим чинником інфляційного тиску на економіку", - підсумував експерт.

Підвищення газових тарифів: які наслідки прогнозують

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг оприлюднила проєкти рішень щодо суттєвого підвищення тарифів на послуги з розподілу газу у 2026 році для окремих операторів.

У відповідь представники промисловості заявили, що підвищення тарифу на розподіл газу може стати критичним ударом по гірничо-металургійному комплексу, і призведе до закриття підприємств та масових скорочень персоналу.

В Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) також заявили, що запропоноване облгазами зростання тарифів на розподіл на 50-127% спричинить вибухове зростання споживчих цін.

"Якщо нові тарифи будуть ухвалені, ціни для населення та бізнесу можуть зрости на 70-120%, що призведе до подорожчання продукції в промисловості, агросекторі й комунальній сфері", - заявили в ICC Ukraine.

