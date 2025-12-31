Підвищення газових тарифів для підприємств у 2026 році підштовхне інфляцію, - економіст

Рішення НКРЕКП про підвищення тарифів на газорозподіл і транспортування газу у 2026 році може стати поштовхом для зростання споживчих цін.

Як пише РБК-Україна, про це заявив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, тарифи зростуть у більшості областей, причому рівень підвищення суттєво відрізняється залежно від протяжності мереж, їхнього технічного стану та ступеня пошкоджень внаслідок бойових дій. "У кожному регіоні ситуація своя: десь мережі зношені, десь - частково зруйновані через російські обстріли. Усі ці витрати зрештою лягають у тариф", - пояснив він. Водночас Андрій Новак зазначив, що хоча підвищення і не торкнеться населення, адже наразі діє мораторій на зміну тарифів для побутових споживачів, зростання тарифів для промислових і комерційних підприємств неминуче відобразиться на вартості продукції, товарів і послуг. "Навіть якщо прямого подорожчання газу для населення не буде, підприємства частково перекладуть нові витрати у свої ціни. Це стане додатковим чинником інфляційного тиску на економіку", - підсумував експерт.