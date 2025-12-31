ua en ru
Повышение газовых тарифов для предприятий в 2026 году подтолкнет инфляцию, - экономист

Среда 31 декабря 2025 15:12
Повышение газовых тарифов для предприятий в 2026 году подтолкнет инфляцию, - экономист Фото: повышение тарифов на газ для промышленности усилит инфляцию (facebook.com/gas.tso.ua)
Автор: Сергей Новиков

Решение НКРЭКУ о повышении тарифов на газораспределение и транспортировку газа в 2026 году может стать толчком для роста потребительских цен.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, тарифы возрастут в большинстве областей, причем уровень повышения существенно отличается в зависимости от протяженности сетей, их технического состояния и степени повреждений в результате боевых действий.

"В каждом регионе ситуация своя: где-то сети изношены, где-то - частично разрушены из-за российских обстрелов. Все эти расходы в конце концов ложатся в тариф", - пояснил он.

В то же время Андрей Новак отметил, что хотя повышение и не коснется населения, ведь сейчас действует мораторий на изменение тарифов для бытовых потребителей, рост тарифов для промышленных и коммерческих предприятий неизбежно отразится на стоимости продукции, товаров и услуг.

"Даже если прямого подорожания газа для населения не будет, предприятия частично переведут новые расходы в свои цены. Это станет дополнительным фактором инфляционного давления на экономику", - подытожил эксперт.

Повышение газовых тарифов: какие последствия прогнозируют

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг обнародовала проекты решений по существенному повышению тарифов на услуги по распределению газа в 2026 году для отдельных операторов.

В ответ представители промышленности заявили, что повышение тарифа на распределение газа может стать критическим ударом по горно-металлургическому комплексу, и приведет к закрытию предприятий и массовым сокращениям персонала.

В Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) также заявили, что предложенный облгазами рост тарифов на распределение на 50-127% повлечет за собой взрывной рост потребительских цен.

"Если новые тарифы будут приняты, цены для населения и бизнеса могут возрасти на 70-120%, что приведет к удорожанию продукции в промышленности, агросекторе и коммунальной сфере", - заявили в ICC Ukraine.

