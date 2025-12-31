Повышение газовых тарифов для предприятий в 2026 году подтолкнет инфляцию, - экономист

Решение НКРЭКУ о повышении тарифов на газораспределение и транспортировку газа в 2026 году может стать толчком для роста потребительских цен.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, тарифы возрастут в большинстве областей, причем уровень повышения существенно отличается в зависимости от протяженности сетей, их технического состояния и степени повреждений в результате боевых действий.

"В каждом регионе ситуация своя: где-то сети изношены, где-то - частично разрушены из-за российских обстрелов. Все эти расходы в конце концов ложатся в тариф", - пояснил он.

В то же время Андрей Новак отметил, что хотя повышение и не коснется населения, ведь сейчас действует мораторий на изменение тарифов для бытовых потребителей, рост тарифов для промышленных и коммерческих предприятий неизбежно отразится на стоимости продукции, товаров и услуг.

"Даже если прямого подорожания газа для населения не будет, предприятия частично переведут новые расходы в свои цены. Это станет дополнительным фактором инфляционного давления на экономику", - подытожил эксперт.