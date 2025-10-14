UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Підвищений тиск і холод: що буде з погодою в Україні завтра й де можливі заморозки (карта)

Погода в Україні завтра буде хмарною, з проясненнями (фото: Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У середу, 15 жовтня, на погоду в Україні впливатиме поле підвищеного тиску та холодна повітряна маса.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Якою буде погода в Україні завтра

Згідно з інформацією експертів УкрГМЦ, завтра (в середу, 15 жовтня), поле підвищеного тиску формуватиме в більшості областей України погоду без істотних опадів.

Невеликий дощ імовірний лише на північному сході країни.

Крім того, вночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту (0-3°C):

  • у південних областях;
  • у центральних областях;
  • у східних областях;
  • у Сумській області.

"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили фахівці.

Попередження УкрГМЦ про заморозки 15 жовтня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

"Над нами знаходиться холодна повітряна маса", - розповіли синоптики та пояснили, що заморозки можливі "при проясненнях".

Уточнюється, що вдень - також холодно.

"Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише на північному сході країни вдень невеликий дощ. На Закарпатті вночі та вранці місцями туман", - додали в Укргідрометцентрі.

Вітер - переважно західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується:

  • в середньому по Україні - в межах 1-6 градусів тепла;
  • у південних, центральних, східних і Сумській областях - заморозки на поверхні ґрунту (0-3°C);
  • у Карпатах - від 0 до 3 градусів морозу.

Температура повітря вдень:

  • по Україні - 6-11 градусів тепла;
  • у південній частині - до 14°C;
  • у Карпатах - 1-6 градусів тепла.

Прогноз погоди на середу, 15 жовтня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Києві та області

По території Київської області та в місті Києв погода завтра також очікується хмарною, з проясненнями.

"Без істотних опадів. Вітер - західний, 5-10 м/с", - додали в УкрГМЦ.

Температура повітря вночі:

  • в Києві - 4-6 градусів тепла;
  • по області - 1-6 градусів тепла.

Температура повітря вдень:

  • в Києві - 8-10 градусів вище нуля;
  • по області - 6-11 градусів за Цельсієм.

Прогноз погоди для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що сьогодні зранку погода на високогір'ї Карпат була морозною. Температура повітря впала до мінус 7 градусів за Цельсієм.

Крім того, синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі РБК-Україна розповів про похолодання в Україні - як зміниться погода й коли можливий мокрий сніг.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода в КиєвіМетеорологОсінь