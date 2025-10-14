RU

Общество Образование Деньги Изменения

Повышенное давление и холод: что будет с погодой в Украине завтра и где возможны заморозки (карта)

Погода в Украине завтра будет облачной, с прояснениями (фото: Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В среду, 15 октября, на погоду в Украине будет влиять поле повышенного давления и холодная воздушная масса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Какой будет погода в Украине завтра

Согласно информации экспертов УкрГМЦ, завтра (в среду, 15 октября), поле повышенного давления будет формировать в большинстве областей Украины погоду без существенных осадков.

Небольшой дождь вероятен лишь на северо-востоке страны.

Кроме того, ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы (0-3°C):

  • в южных областях;
  • в центральных областях;
  • в восточных областях;
  • в Сумской области.

"І уровень опасности желтый", - уточнили специалисты.

Предупреждение УкрГМЦ о заморозках 15 октября (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

"Над нами находится холодная воздушная масса", - рассказали синоптики и объяснили, что заморозки возможны "при прояснениях".

Уточняется, что днем - также холодно.

"Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь на северо-востоке страны днем небольшой дождь. На Закарпатье ночью и утром местами туман", - добавили в Укргидрометцентре.

Ветер - преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается:

  • в среднем по Украине - в пределах 1-6 градусов тепла;
  • в южных, центральных, восточных и Сумской областях - заморозки на поверхности почвы (0-3°C);
  • в Карпатах - от 0 до 3 градусов мороза.

Температура воздуха днем:

  • по Украине - 6-11 градусов тепла;
  • в южной части - до 14°C;
  • в Карпатах - 1-6 градусов тепла.

Прогноз погоды на среду, 15 октября (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории Киевской области и в городе Киев погода завтра также ожидается облачной, с прояснениями.

"Без существенных осадков. Ветер - западный, 5-10 м/с", - добавили в УкрГМЦ.

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - 4-6 градусов тепла;
  • по области - 1-6 градусов тепла.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - 8-10 градусов выше нуля;
  • по области - 6-11 градусов по Цельсию.

Прогноз погоды для Киева и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, что сегодня утром погода на высокогорье Карпат была морозной. Температура воздуха упала до минус 7 градусов по Цельсию.

Кроме того, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии РБК-Украина рассказал о похолодании в Украине - как изменится погода и когда возможен мокрый снег.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

