Повышенное давление и холод: что будет с погодой в Украине завтра и где возможны заморозки (карта)

Напомним, ранее мы рассказывали, что сегодня утром погода на высокогорье Карпат была морозной. Температура воздуха упала до минус 7 градусов по Цельсию.

Кроме того, синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии РБК-Украина рассказал о похолодании в Украине - как изменится погода и когда возможен мокрый снег.

