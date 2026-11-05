Підвищена пенсія в листопаді: кому платять 7 785 гривень і куди звертатися

В Україні для деяких категорій громадян діє підвищений мінімум пенсії. Він дорівнює трьом прожитковим мінімумам для людей, які втратили працездатність. Зараз це 7 785 гривень.

Хто має право на підвищену пенсію

Право на таку виплату визначає закон "Про підвищення престижності шахтарської праці". Він стосується працівників, чиї професії входять до Списку № 1. Вони мають працювати повний робочий день під землею або там, де умови праці особливо шкідливі й важкі.

Йдеться про працівників державних воєнізованих аварійно-рятувальних служб у вугільній промисловості. Також про тих, хто видобуває вугілля, залізну й марганцеву руду, уран, кольорові метали та озокерит. Сюди ж належать працівники шахтобудівних підприємств, які працюють під землею.

Який вік і стаж потрібні

Пільгову пенсію за віком призначають з 50 років, якщо є потрібний страховий стаж.

Чоловікам треба мати не менше 25 років страхового стажу. З них щонайменше 10 років - робота зі шкідливими й важкими умовами.

Для жінок вимоги нижчі: 20 років страхового стажу, з яких не менше 7 років і 6 місяців у таких умовах.

Є й окремий випадок. Люди, які весь робочий день працювали під землею на видобутку корисних копалин або будівництві шахт і рудників, можуть піти на пенсію незалежно від віку. Для цього потрібен визначений спеціальний стаж.

Як рахують розмір пенсії

Для цих категорій пенсія становить 80% заробітку, який беруть для розрахунку. Наприклад, якщо такий заробіток дорівнює 25 000 гривень, пенсія складе 20 000 гривень.

Водночас виплата не може бути меншою за три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році це 7 785 гривень. Якщо з 1 січня 2027 року прожитковий мінімум підвищать, мінімальна пенсія для цієї категорії теж зросте.

Які документи потрібні для оформлення

Щоб призначити пенсію на пільгових умовах, треба подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України.

До заяви додають паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), трудову книжку та довідки, які підтверджують пільговий стаж.

Також можуть знадобитися довідка про заробітну плату і документи, які підтверджують роботу в особливих або небезпечних умовах.

Працівники вугільної та гірничодобувної галузей, які мають потрібний спеціальний стаж і документи, можуть отримувати виплати вищі за загальний мінімум пенсії.

Як повідомляло РБК-Україна, адвокат і арбітражний керуючий Сергій Литвиненко пояснив, як підтвердити радянський стаж, якщо трудову книжку втрачено.

Документи колгоспів зберігаються в державних архівах, а за їх відсутності стаж можна довести показаннями щонайменше двох свідків.