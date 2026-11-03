Як підтвердити радянський стаж, якщо трудову книжку втрачено: пояснення адвоката
Роботу в колгоспі чи інших організаціях за радянських часів можна довести, навіть якщо трудової книжки немає або колгосп уже закрився. Відсутній запис ще не означає, що стажу немає.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив адвокат і арбітражний керуючий Сергій Литвиненко.
"Втрата трудової книжки, неохайні записи чи ліквідований колгосп - типова проблема людей старшого віку", - зазначає адвокат.
Починати, за його словами, потрібно з пошуку письмових документів, а насамперед з архівів. Документи колгоспів зберігаються в районних і міських державних архівах та в архівних відділах адміністрацій. Нерідко їх тримають в архівах сільських рад, а також у правонаступників господарств - наприклад, агрофірм чи сільськогосподарських товариств.
Які документи підтверджують стаж
"Потрібні архівні довідки про роботу й заробітну плату: вони підтверджують і сам стаж, і розмір заробітку, який впливає на пенсію", - пояснює Литвиненко.
Підтвердити стаж можуть такі документи:
- колгоспна книжка, відомості про нарахування трудоднів та оплату праці;
- особові рахунки, відомості на виплату зарплати, накази й витяги з них;
- посвідчення, характеристики та довідки з місця роботи;
- записи в погосподарських книгах сільської ради та інші документи, де згадують людину й період її роботи.
Якщо документів немає
Буває, що документів не залишилося через ліквідацію господарства, воєнні дії, катастрофи чи втрату архівів. У такому разі стаж можна встановити за показаннями свідків.
Потрібно не менше двох людей, які працювали разом із заявником у тому самому колгоспі чи іншій організації. Вони мають підтвердити, в який період і яку саме роботу виконувала людина.
Свідчення, як правило, оформлюють письмово, а особу свідка підтверджують. Поради щодо оформлення дає Пенсійний фонд за Порядком підтвердження стажу, який затвердила постанова Кабінету Міністрів № 637.
Якщо Пенсійний фонд відмовив зарахувати стаж, відмову видають письмово, і її можна оскаржити. Для цього подають позов до окружного адміністративного суду. Суд перевіряє, чи законне рішення Пенсійного фонду, та оцінює докази, зокрема свідчення. Судовий збір у такій справі становить 1 211 грн.
"На практиці найкраще працює комбінація доказів: архівна довідка про частину періодів, письмові свідчення колег і підтвердження з сільської ради. Не варто чекати, що один документ закриє всі прогалини", - наголошує адвокат.
До архіву, за його словами, краще звернутися заздалегідь, до подання документів на пенсію. Відповіді звідти можуть надходити тижнями.
Нагадаємо, Пенсійний фонд роз'яснив, як зараховують стаж підприємцям.
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Також ми писали, що пенсію можуть перерахувати або вимагати повернути гроші, якщо вчасно не повідомити про зміни.
Пенсіонери мають протягом 10 днів повідомляти Пенсійний фонд, зокрема про роботу, зміну даних чи виїзд за межі України.