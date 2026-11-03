Кабмін затвердив нові правила оформлення інвалідності

Кабінет міністрів оновив правила оцінювання повсякденного функціонування людини, за результатами якого встановлюють інвалідність. Зміни стосуються строків її призначення, повторного оцінювання, військовослужбовців та можливостей проходження процедури без особистої присутності.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

Як зміняться правила встановлення інвалідності

Уряд уточнив строки, на які встановлюють інвалідність. Для людей, яким уперше визначають I групу, її зможуть призначати на період від одного до п'яти років або безстроково - залежно від результатів оцінювання.

Під час повторного оцінювання інвалідність також можна буде встановити безстроково за наявності відповідних підстав. Зокрема, це стосується людей із незворотними порушеннями функцій організму, які не піддаються лікуванню та реабілітації або коли такі заходи не матимуть результату.

Перелік анатомічних дефектів і захворювань, за яких інвалідність встановлюють без повторного оцінювання, оновили. Він містить 97 позицій із уточненими критеріями. Також безстрокову інвалідність зможуть встановлювати людям, які досягли пенсійного віку на пільгових умовах.

Окремо уряд врегулював ситуації, коли строк інвалідності закінчився, а рішення за результатами повторного оцінювання ще не ухвалили. У такому разі попередній статус вважатиметься продовженим до дати нового рішення.

Що зміниться для військових

Розширено перелік посадовців, які можуть направляти військовослужбовців на оцінювання. Таке право отримали начальники медичних служб військових частин, якщо для цього є підстави, але відповідна комісія не сформувала направлення за результатами військово-лікарської експертизи.

Також скасували необхідність направляти пацієнта на оцінювання для отримання рекомендації щодо продовження тимчасової непрацездатності понад 120 днів. Надалі це питання, як і раніше, вирішуватиме лікуючий лікар.

Розширили й можливості проходження оцінювання заочно або за місцем перебування чи лікування людини. Зокрема, заочну процедуру зможуть застосовувати за окремих видів ампутацій, вродженої відсутності кінцівок і тяжких порушень інтелектуального розвитку.

Оцінювання за місцем перебування або лікування передбачили, зокрема, для військовослужбовців, поліцейських та учасників бойових дій, які тривалий час перебувають у стаціонарі й не відповідають критеріям заочного розгляду. Така можливість також передбачена для людей на територіях бойових дій або тимчасово окупованих територіях за наявності відповідних показань.

Які ще зміни передбачені

Уряд також оновив правила визначення причин інвалідності. Для цього запровадили єдиний довідник, який зіставляє висновки військово-лікарських та інших комісій із причинами інвалідності, що встановлюють експертні команди.

У визначених випадках експертні команди зможуть одночасно фіксувати дві причини інвалідності. Це стосується, зокрема, ситуацій, коли одна з причин пов'язана з інвалідністю з дитинства або ушкодженнями здоров'я внаслідок позбавлення особистої свободи через збройну агресію проти України. Ця норма набуде чинності через місяць після опублікування постанови.

Крім того, людина або її представник матимуть рік після отримання витягу з рішення експертної команди, щоб звернутися для виправлення описок і технічних чи арифметичних помилок. Раніше на це відводилося 40 календарних днів.

Зміни також уточнюють порядок оскарження рішень експертних команд. Центр оцінювання функціонального стану особи розглядатиме скарги у формі, яку обере заявник: очно, заочно або за допомогою телемедицини.

Окрім цього, під час оцінювання зможе бути присутнім перекладач жестової мови або одна людина, яка супроводжує пацієнта. Лікарі також мають інформувати людей про право пройти оцінювання, якщо виявлять відповідні підстави.