Повышенная пенсия в ноябре: кому платят 7785 гривен и куда обращаться

В Украине для некоторых категорий граждан действует повышенный минимум пенсии. Он равен трем прожиточным минимумам для людей, потерявших трудоспособность. Сейчас это 7785 гривен.

Кто имеет право на повышенную пенсию

Право на такую выплату определяет закон "О повышении престижности шахтерского труда". Он касается работников, чьи профессии входят в Список № 1. Они должны работать полный рабочий день под землей или там, где условия труда особенно вредны и тяжелы.

Речь идет о работниках государственных военизированных аварийно-спасательных служб в угольной промышленности. Также о тех, кто добывает уголь, железную и марганцевую руду, уран, цветные металлы и озокерит. Сюда же относятся работники шахтостроительных предприятий, работающих под землей.

Какой возраст и стаж нужны

Льготную пенсию по возрасту назначают с 50 лет, если есть необходимый страховой стаж.

Мужчинам нужно иметь не менее 25 лет страхового стажа. Из них не менее 10 лет – работа с вредными и тяжелыми условиями.

Для женщин требования ниже: 20 лет страхового стажа, из которых не менее 7 лет и 6 месяцев в таких условиях.

Есть и частный случай. Люди, весь рабочий день работавшие под землей на добыче полезных ископаемых или строительстве шахт и рудников, могут уйти на пенсию независимо от возраста. Для этого требуется определенный специальный стаж.

Как считают размер пенсии

Для этих категорий пенсия составляет 80% заработка, который берут для расчета. К примеру, если такой заработок равен 25 000 гривен, пенсия составит 20 000 гривен.

В то же время выплата не может быть меньше трех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность. В 2026 году это 7785 гривен. Если с 1 января 2027 прожиточный минимум повысят, минимальная пенсия для этой категории тоже возрастет.

Какие документы нужны для оформления

Чтобы назначить пенсию на льготных условиях, нужно подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

К заявлению прилагаются паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), трудовая книжка и справки, подтверждающие льготный стаж.

Также может потребоваться справка о заработной плате и документах, подтверждающих работу в особых или опасных условиях.

Работники угольной и горнодобывающей отраслей, имеющие необходимый специальный стаж и документы, могут получать выплаты выше общего пенсии.

Как сообщало РБК-Украина,адвокат и арбитражный управляющий Сергей Литвиненко объяснил, как подтвердить советский стаж, если трудовая книжка потеряна.

Документы колхозов хранятся в государственных архивах, а при их отсутствии стаж можно доказать показаниями не менее двух свидетелей.