Підвела пам'ять? Путін "не пригадав" погрозу Трампа вдарити по Москві та куполам

Російський диктатор Володимир Путін запевняє, що він не пам'ятає погроз експрезидента США Дональда Трампа вдарити по Москві. Такої розмови між ними нібито не було.
Як повідомляє РБК-Україна, заяву глави Кремля наводить "Медуза".
"Чи можна погрожувати (Росії - ред.)? Погрожувати можна будь-кому, але Росії погрожувати безглуздо, тому що нас це тільки підбадьорює. Але я такої розмови з Трампом не пригадаю", - розповів Путін на пресконференції за підсумками саміту БРІКС.
Також диктатор похвалив слова Трампа про готовність "зробити все", щоб війна між Росією та Україною завершилася.
"Мені здається, що він говорив це щиро", - додав глава Кремля.
Нещодавно кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що він погрожував главі Кремля Володимиру Путіну "завдати удару прямо по центру Москви", якщо той наважиться вторгнутися в Україну, а також "знести куполи прямо з голови" диктатора.
За його словами, після цього Путін нібито пообіцяв не вводити війська в Україну.
У той же час Трамп вкотре назвав Путіна "своїм другом".
До речі, згідно з даними останніх соцопитувань, Трамп обігнав Камалу Гарріс, але лише на два відсоткові пункти . Вибори президента США мають відбутися 5 листопада.
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