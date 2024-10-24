Розрив незначний. Трамп обігнав Гарріс у свіжому соцопитуванні

Кандидат у президенти США Дональд Трамп незначно обігнав свого опонента Камалу Гарріс. Розрив між ними - лише два відсоткові пункти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування The Wall Street Journal .

Згідно з соцопитуванням, 47% респондентів хочуть проголосувати за Трампа на виборах, тоді як 45% - за Гарріс. Такий відрив знаходиться в межах похибки соцопитування, це означає, що кожен із кандидатів може виявитися попереду.

Як припускає WSJ, ґрунтуючись на результатах опитування, шквал негативної реклами в ході кампанії та виступи самих кандидатів могли зіпсувати частину позитивних вражень про Гарріс, які виникли після її рішення балотуватися у президенти.

Зокрема, тепер серед виборців переважає негативна думка щодо віце-президента - 53% проти 45%. Також 54% виборців у США не схвалюють її роботу на посаді віце-президента, а 42% вважають інакше.

Водночас думка про Трампа серед виборців покращилася, тепер 52% схвалюють його роботу на посаді президента і 48% не схвалюють.

При цьому виборці США більш позитивно ставляться до економічного плану Трампа, ніж до плану Гарріс.