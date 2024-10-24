Розрив незначний. Трамп обігнав Гарріс у свіжому соцопитуванні
Кандидат у президенти США Дональд Трамп незначно обігнав свого опонента Камалу Гарріс. Розрив між ними - лише два відсоткові пункти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування The Wall Street Journal.
Згідно з соцопитуванням, 47% респондентів хочуть проголосувати за Трампа на виборах, тоді як 45% - за Гарріс. Такий відрив знаходиться в межах похибки соцопитування, це означає, що кожен із кандидатів може виявитися попереду.
Як припускає WSJ, ґрунтуючись на результатах опитування, шквал негативної реклами в ході кампанії та виступи самих кандидатів могли зіпсувати частину позитивних вражень про Гарріс, які виникли після її рішення балотуватися у президенти.
Зокрема, тепер серед виборців переважає негативна думка щодо віце-президента - 53% проти 45%. Також 54% виборців у США не схвалюють її роботу на посаді віце-президента, а 42% вважають інакше.
Водночас думка про Трампа серед виборців покращилася, тепер 52% схвалюють його роботу на посаді президента і 48% не схвалюють.
При цьому виборці США більш позитивно ставляться до економічного плану Трампа, ніж до плану Гарріс.
Вибори президента США
Нагадаємо, останні кілька місяців результати соцопитувань показували, що Камала Гарріс випереджає свого опонента на виборах Дональда Трампа.
Зокрема, після дебатів, що відбулися на початку вересня, Гарріс обганяла Трампа на 5 відсоткових пунктів.
У той же час, згідно з даними соцопитування за 15 жовтня, розрив між кандидатами у президенти США становив 3%, Гарріс зберігала лідерство.
До слова, вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.
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