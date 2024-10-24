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Подвела память? Путин "не припомнил" угрозу Трампа ударить по Москве и куполам

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин заверяет, что он не помнит угроз экс-президента США Дональда Трампа ударить по Москве. Такого разговора между ними якобы не было.

Как сообщает РБК-Украина, заявление главы Кремля приводит "Медуза".

"Можно ли угрожать (России - ред.)? Угрожать можно кому угодно, но России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает. Но я такого разговора с Трампом не припомню", - рассказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. 

Также диктатор похвалил слова Трампа о готовности "сделать все", чтобы война между Россией и Украиной завершилась. 

"Мне кажется, что он говорил это искренне", - добавил глава Кремля. 

Заявление Трампа

Недавно кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что он угрожал главе Кремля Владимиру Путину "нанести удар прямо по центру Москвы", если тот решится вторгнуться в Украину, а также "снести купола прямо с головы" диктатора.

По его словам, после этого Путин якобы пообещал не вводить войска в Украину.

В то же время Трамп в очередной раз назвал Путина "своим другом".

К слову, согласно данным последних соцопросов, Трамп обогнал Камалу Харрис, но только на два процентных пункта. Выборы президента США должны состояться 5 ноября.

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Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМоскваДональд Трамп