Подвела память? Путин "не припомнил" угрозу Трампа ударить по Москве и куполам

"Можно ли угрожать (России - ред.)? Угрожать можно кому угодно, но России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает. Но я такого разговора с Трампом не припомню", - рассказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Также диктатор похвалил слова Трампа о готовности "сделать все", чтобы война между Россией и Украиной завершилась.

"Мне кажется, что он говорил это искренне", - добавил глава Кремля.