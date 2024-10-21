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"Вдарю прямо посеред Москви". Трамп розповів про свої погрози Путіну через Україну

США, Понеділок 21 жовтня 2024 09:44
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"Вдарю прямо посеред Москви". Трамп розповів про свої погрози Путіну через Україну Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Дональд Трамп заявив, що нібито погрожував своєму другові Володимиру Путіну ударом по Москві у разі вторгнення в Україну. І той не став цього робити під час каденції колишнього президента США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа The Wall Street Journal .

"Я сказав: "Володимире, якщо ти підеш в Україну, я вдарю тебе так сильно, що ти навіть не повіриш. Я вдарю тебе прямо посеред чортової Москви", - розповів Трамп.

Трамп назвав Путіна своїм другом і підтвердив їхні добрі стосунки.

"Я сказав: "Ми друзі. Я не хочу цього робити, але я не маю вибору". Я сказав: "Тебе дуже сильно вдарять, і я зніму ці чортові куполи з твоєї голови". Тому що, знаєте, він живе під куполами", - додав Трамп.

За версією Трампа, Путін нібито у відповідь заявив, що не вторгатиметься в Україну.

Нагадаємо, Дональд Трамп у ході передвиборної кампанії викладає версію, згідно з якою Путін не розпочав війну проти України під час його каденції (2016-2020), оскільки побоювався колишнього президента США. Таким чином він намагається підкреслити "слабкість" Джо Байдена та його адміністрації.

Зокрема, Трамп заявив, що Путін попереджав його про вторгнення до України. Трамп також стверджує, що покладе край війні одним телефонним дзвінком.

Крім того, нещодавно Трамп прямо звинуватив у початку війни Росії проти України Володимира Зеленського.

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Дональд Трамп
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