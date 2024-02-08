У підвалах будинків Авдіївки залишаються люди, наразі евакуювати їх неможливо, - МВА

У підвалах розбитих будинків в Авдіївці залишаються цивільні, але врятувати їх наразі неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталія Барабаша в ефірі телемарафону.

Ситуація в Авдіївці

Як розповів Барабаш, ситуація в місті дуже складна й напружена. Лише за минулу добу, 7 лютого, ворог здійснив більше 50 масованих обстрілів по території громади та близько 30 ударів авіабомбами.

З початку року терористи завдали більше ніж 800 авіабомбових ударів по території міста, що призводить до шалених руйнувань.

"Кожного дня місто змінюється реально по годинам. На жаль, ворог тисне з усіх напрямків. Немає жодної такої ділянки навколо нашого міста, де було б десь більш-менш спокійно. Дійсно штурмують дуже великим силами. Зараз, поки що, погодні умови не дозволяють їм застосовувати техніку. Але ж, ми розуміємо, якщо впадуть морози, то поїде й техніка, і буде набагато складніше", - додав Барабаш.

В підвалах будинків залишаються люди

В місті, як відзначив голова МВА, не залишилось вцілілої будівлі. Зокрема немає будівлі, яка б могла трохи убезпечити життя людей, оскільки ворог здебільшого застосовує КАБ-500.

"Багатоповерхові будинки складаються як карткові будинки, і дуже часто під завалами, саме у цих підвалах, залишаються люди, і на жаль, ми не маємо змоги їх звідти дістати", - розповів Барабаш.

Станом на ранок, 8 лютого, у місті досі перебуває 941 цивільна особа. Вчора евакуація з міста не проводилась з міркувань безпеки - ворог сильно обстрілював дорогу.

"На жаль, усе менше і менше людей, які допомагають нам з евакуацією. Крім "Білого янгола", поліції і представників військової адміністрації є ще певне коло волонтерів, хлопців, які допомагають нам з евакуацією", - відзначив Барабаш.

Бої за Авдіївку

З початку жовтня російські солдати продовжують активні штурми у районі Авдіївки. Вони намагаються оточити місто й окупувати його.

При цьому українські захисники тримають оборону та завдають ворогові величезних втрат. За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, втрати російських окупантів у спробах захопити Авдіївку значно зросли останнім часом. Але не назвав конкретних цифр.

Детальніше про ситуацію на передовій - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.