Підтверджують свою недієздатність. В ОП відреагували на умови Росії для завершення війни

В Кремлі висунули умови для завершення війни на території України. Абсурдні заяви ворога лише підтверджують його недієздатність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка

Вимоги Росії

За словами заступника міністра закордонних справ Росії Михайла Галузіна, для завершення війни необхідно, щоб:

Україна припинила бойові дії, а Захід - постачання зброї;

Україна відмовилась від вступу до ЄС й НАТО;

Україна повернулась до нейтрального позаблокового статусу;

Україна визнала "нові територіальні реалії";

Україна захищала права російськомовних громадян й національних меншин.

Недієздатність Кремля

"Вимоги Росії"вустами МЗС Росії швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва. Тому реалістичні лише "зустрічні умови України", - пише Подоляк.

Як відзначив радник голови Офісу президента, для завершення війни необхідно, щоб:

Росія вивела свої війська із суверенної території України;

Росія визнала, що СРСР розпався, а пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету;

Росія видала воєнних злочинців й авторів війни;

Росія закріпила зону демілітаризації на своїй території;

Росія скоротила наступальне озброєння;

проведення Міжнародної конференції з організації контролю над ядерним арсеналом Росії;

юридична фіксація програми репараційних виплат з боку Росії;

Росія повинна відмовитись від арештованих в інших країнах російських активів на користь України.

Переговори з Путіним

Додамо, що, за словами президента України Володимира Зеленського, напередодні війни, світові лідери провели не одну годину переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, аби запобігти катастрофі. Однак, останній все ж обрав інший шлях. Той, хто приніс смерть "має просити помилування. І тоді буде наша відповідь - трибунал".