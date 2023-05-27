Підтверджують свою недієздатність. В ОП відреагували на умови Росії для завершення війни
В Кремлі висунули умови для завершення війни на території України. Абсурдні заяви ворога лише підтверджують його недієздатність.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка
Вимоги Росії
За словами заступника міністра закордонних справ Росії Михайла Галузіна, для завершення війни необхідно, щоб:
- Україна припинила бойові дії, а Захід - постачання зброї;
- Україна відмовилась від вступу до ЄС й НАТО;
- Україна повернулась до нейтрального позаблокового статусу;
- Україна визнала "нові територіальні реалії";
- Україна захищала права російськомовних громадян й національних меншин.
Недієздатність Кремля
"Вимоги Росії"вустами МЗС Росії швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва. Тому реалістичні лише "зустрічні умови України", - пише Подоляк.
Як відзначив радник голови Офісу президента, для завершення війни необхідно, щоб:
- Росія вивела свої війська із суверенної території України;
- Росія визнала, що СРСР розпався, а пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету;
- Росія видала воєнних злочинців й авторів війни;
- Росія закріпила зону демілітаризації на своїй території;
- Росія скоротила наступальне озброєння;
- проведення Міжнародної конференції з організації контролю над ядерним арсеналом Росії;
- юридична фіксація програми репараційних виплат з боку Росії;
- Росія повинна відмовитись від арештованих в інших країнах російських активів на користь України.
Переговори з Путіним
Додамо, що, за словами президента України Володимира Зеленського, напередодні війни, світові лідери провели не одну годину переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, аби запобігти катастрофі. Однак, останній все ж обрав інший шлях. Той, хто приніс смерть "має просити помилування. І тоді буде наша відповідь - трибунал".
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