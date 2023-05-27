Подтверждают свою недееспособность. В ОП отреагировали на условия России для завершения войны
В Кремле выдвинули условия для завершения войны на территории Украины. Абсурдные заявления противника лишь подтверждают его недееспособность.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Требования России
По словам заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, для завершения войны необходимо, чтобы:
- Украина прекратила боевые действия, а Запад - поставки оружия;
- Украина отказалась от вступления в ЕС и НАТО;
- Украина вернулась к нейтральному внеблоковому статусу;
- Украина признала "новые территориальные реалии";
- Украина защищала права русскоязычных граждан и национальных меньшинств.
Недееспособность Кремля
"Требования России" устами МИД России скорее подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства. Поэтому реалистичны лишь "встречные условия Украины", - пишет Подоляк.
Как отметил советник главы Офиса президента, для завершения войны необходимо, чтобы:
- Россия вывела свои войска с суверенной территории Украины;
- Россия признала, что СССР распался, а постсоветские страны имеют весь объем суверенитета;
- Россия выдала военных преступников и авторов войны;
- Россия закрепила зону демилитаризации на своей территории;
- Россия сократила наступательное вооружение;
- проведение Международной конференции по организации контроля над ядерным арсеналом России;
- юридическая фиксация программы репарационных выплат со стороны России;
- Россия должна отказаться от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины.
Переговоры с Путиным
Добавим, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, накануне войны, мировые лидеры провели не один час переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы предотвратить катастрофу. Однако, последний все же выбрал другой путь. Тот, кто принес смерть "должен просить помилования. И тогда будет наш ответ - трибунал".
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