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Подтверждают свою недееспособность. В ОП отреагировали на условия России для завершения войны

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Суббота 27 мая 2023 11:42
Подтверждают свою недееспособность. В ОП отреагировали на условия России для завершения войны Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Кремле выдвинули условия для завершения войны на территории Украины. Абсурдные заявления противника лишь подтверждают его недееспособность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Требования России

По словам заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, для завершения войны необходимо, чтобы:

  • Украина прекратила боевые действия, а Запад - поставки оружия;
  • Украина отказалась от вступления в ЕС и НАТО;
  • Украина вернулась к нейтральному внеблоковому статусу;
  • Украина признала "новые территориальные реалии";
  • Украина защищала права русскоязычных граждан и национальных меньшинств.

Недееспособность Кремля

"Требования России" устами МИД России скорее подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства. Поэтому реалистичны лишь "встречные условия Украины", - пишет Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, для завершения войны необходимо, чтобы:

  • Россия вывела свои войска с суверенной территории Украины;
  • Россия признала, что СССР распался, а постсоветские страны имеют весь объем суверенитета;
  • Россия выдала военных преступников и авторов войны;
  • Россия закрепила зону демилитаризации на своей территории;
  • Россия сократила наступательное вооружение;
  • проведение Международной конференции по организации контроля над ядерным арсеналом России;
  • юридическая фиксация программы репарационных выплат со стороны России;
  • Россия должна отказаться от арестованных в других странах российских активов в пользу Украины.

Переговоры с Путиным

Добавим, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, накануне войны, мировые лидеры провели не один час переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы предотвратить катастрофу. Однако, последний все же выбрал другой путь. Тот, кто принес смерть "должен просить помилования. И тогда будет наш ответ - трибунал".

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