Підтвердження грантів через "Дію" для студентів другого курсу тимчасово відкладено

Підтвердження державних грантів для студентів другого курсу через застосунок "Дія" тимчасово відкладено. Перші виплати обіцяють здійснити до кінця 2025 року.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на голову парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака .

За його словами, студенти занепокоєні, адже підтвердження грантів, яке мало відбутися до 24 жовтня, досі не розпочалося. Він зазначає, що підтвердження електронних сертифікатів на отримання державних грантів для студентів другого курсу тимчасово відтерміновано через доопрацювання системи ЄДЕБО.

Міністерство освіти і науки вже розіслало університетам офіційний лист із роз’ясненням ситуації. У ньому зазначається, що ті, хто отримав грант на 2024-2025 навчальний рік, зможуть продовжити його у 2025-2026-му.

Підтвердження, як і раніше, відбуватиметься через застосунок "Дія", однак через технічні роботи в ЄДЕБО терміни формування електронних сертифікатів змінилися.

"Коли саме можна буде підтвердити грант, МОН пообіцяло повідомити додатково. А перші виплати студентам другого року навчання мають бути здійснені до кінця 2025 року", - уточнив Сергій Бабак.