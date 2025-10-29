Подтверждение грантов через "Дію" для студентов второго курса временно отложено
Подтверждение государственных грантов для студентов второго курса через приложение "Дія" временно отложено. Первые выплаты обещают осуществить до конца 2025 года.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на главу парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака.
По его словам, студенты обеспокоены, ведь подтверждение грантов, которое должно было состояться до 24 октября, до сих пор не началось. Он отмечает, что подтверждение электронных сертификатов на получение государственных грантов для студентов второго курса временно отсрочено из-за доработки системы ЕГЭБО.
Министерство образования и науки уже разослало университетам официальное письмо с разъяснением ситуации. В нем отмечается, что те, кто получил грант на 2024-2025 учебный год, смогут продлить его в 2025-2026-м.
Подтверждение, как и раньше, будет происходить через приложение "Дія", однако из-за технических работ в ЕГЭБО сроки формирования электронных сертификатов изменились.
"Когда именно можно будет подтвердить грант, МОН пообещало сообщить дополнительно. А первые выплаты студентам второго года обучения должны быть осуществлены до конца 2025 года", - уточнил Сергей Бабак.
Напомним, в 2025 году украинские студенты могут получить государственный грант на обучение, который частично или полностью покрывает расходы по контракту и не требует отработки после выпуска. Право на грант имеют студенты бакалавриата и магистратуры медицинских, фармацевтических и ветеринарных специальностей, которые набрали необходимое количество баллов и заключили договор с учебным заведением, участвующим в программе. Размер гранта - 17-25 тыс. гривен, в некоторых регионах на 50% больше. Подать заявку можно через приложение "Дія".
РБК-Украина также писало, что с 24 сентября студенты начали получать в "Дії" электронные сертификаты на образовательные гранты. Гранты доступны первокурсникам контрактной дневной формы и второкурсникам, которые в прошлом году получили грант и не имеют долгов. Средства перечисляются непосредственно университетам, а студенты видят подтверждение в приложении.