Освітні гранти з’явилися в "Дії": що потрібно зробити студентам і як перевірити суму

Середа 24 вересня 2025 19:43
Освітні гранти з’явилися в "Дії": що потрібно зробити студентам і як перевірити суму Фото: Студенти почали отримувати освітні гранти у "Дії" (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Відсьогодні, 24 вересня, здобувачі вищої освіти, які вступили у 2025 році, почали отримувати в застосунок "Дія" електронні сертифікати на освітні гранти. Підтвердити їх можна до 25 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).

Хто може отримати грант

У 2025-2026 навчальному році гранти доступні:

  • першокурсникам контрактної денної форми (за результатами НМТ);
  • студентам другого курсу, які отримали гранти торік і не мають академічних чи фінансових боргів.

Для другокурсників сертифікати почнуть надходити на початку жовтня.

Який розмір виплат

Розмір гранту для першокурсників залежить від результатів НМТ:

  • від 17 000 гривень на рік - від 150 балів (або 140 балів для спеціальностей з особливою підтримкою);
  • від 25 000 гривень на рік - від 170 балів.

Сума може збільшуватися з урахуванням коефіцієнтів підтримки окремих спеціальностей.

Для студентів другого курсу розмір гранту індексується на рівень підвищення вартості навчання (не більш ніж на 12%). Індивідуальний розмір нарахувань та підстави будуть зазначені у сертифікаті в "Дії".

Як відбувається оплата

Кошти гранту МОН перераховує безпосередньо університету - 50% до 1 грудня та 50% до 1 квітня. Студенти не отримують гроші особисто, але бачать підтвердження в застосунку "Дія".

Студентам потрібно:

  • оновити застосунок "Дія";
  • підтвердити сертифікат до 25 жовтня (для першокурсників);
  • стежити за успішністю та відсутністю заборгованостей;
  • у разі переведення на іншу спеціальність чи до іншого закладу - підтвердити переоформлений грант у "Дії".

У застосунку "Дія" відображається сертифікат на освітній грант із зазначенням рівня та суми на навчальний рік. Якщо ви погоджуєтеся з умовами, достатньо натиснути кнопку "Підтвердити". Після цього МОН отримає повідомлення та протягом 10 днів затвердить грант наказом.

У МОН наголошують, що гранти є інструментом адресної підтримки, який стимулює конкуренцію між університетами та дає студентам можливість навчатися у закладах, які вони обирають.

Нагадаємо, українські студенти можуть отримати державний грант на навчання. Право на грант мають першокурсники бакалаврату та магістратури медичних, фармацевтичних і ветеринарних спеціальностей, які набрали мінімум балів за НМТ і уклали контракт з закладом, що бере участь у програмі.

У 2025 році до державного проєкту грантів на оплату контрактного навчання приєдналися понад 150 українських університетів. Грант покриває частково або повністю витрати на навчання, кошти надходять безпосередньо до закладу і не підлягають поверненню, а отримання гранту не зобов’язує до відпрацювання після випуску. Програма діє як у державних, так і в приватних закладах, і перелік учасників постійно оновлюється.

