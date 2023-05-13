ua ru
Сб, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лукашенка привезли у президентську клініку під Мінськом, - ЗМІ

Новость на русском →
Субота 13 травня 2023 21:00
Лукашенка привезли у президентську клініку під Мінськом, - ЗМІ Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже кілька днів не з'являвся на публіці. Однак сьогодні з'явилася інформація, що диктатора привезли в президентську клініку під Мінськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "МотолькоПомоги" .

"Сьогодні в районі 19:00 Лукашенко приїхав у "Республіканський клінічний медичний центр" УДП РБ, що розташований на березі водосховища Дрозди", - йдеться в повідомленні.

Про візит Лукашенка до президентської клініки повідомляє і видання "Єврорадіо".

"Приблизно годину тому кортеж у супроводі "стріли" в'їхав на територію "лечкомісії" - медичного центру Управління справами Лукашенка в Ждановичах", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в той момент під'їзди до лікарні були перекриті. Уздовж доріг, що ведуть до неї, виставили силовиків.

Після проїзду кортежу Лукашенка, проїзди знову відкрили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лукашенко вже кілька днів не з'являвся на публіці, що для нього не є характерним.

Додамо, що Лукашенко одразу після завершення так званого "параду Перемоги" 9 травня залишив Москву та прилетів назад до Мінська. Він був присутній на обіді глав інших держав після заходу. На параді самопроголошений президент Білорусі з'явився із забинтованою рукою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Білорусь
NEWS
Зеленський прибув з візитом до Риму: всі подробиці
Зеленський прибув з візитом до Риму: всі подробиці
DAILY
Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Більше не фаворит. Чому Ердоган може програти вибори в Туреччині та втратити владу