Проблеми зі здоров'ям? Лукашенко вперше за 29 років не виступив із промовою на 9 травня
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко вперше за 29 років не виступив із промовою на 9 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Наша Ніва"
"Лукашенко не виступав з промовою на площі Перемоги, яку він виголошував щороку. Замість нього "за його дорученням" виступив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін", - йдеться у матеріалі.
"Наша Ніва" пише, що на останньому офіційному заході в Мінську у Лукашенка був хрипкий голос.
"Сьогодні на параді в Москві він виглядав хворим, не зміг пройти 300 метрів від трибуни до Олександрівського саду разом з іншими президентами, і його відвезли на електрокарі", - додають журналісти.
Також повідомляється, що попередньо всі готувались до онлайн-промови саме Лукашенка, але пізніше її замінили на "покладання квітів за участю Лукашенка".
Нагадаємо, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко одразу після завершення так званого "параду Перемоги" покинув Москву та прилетів назад до Мінська.
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