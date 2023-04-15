Спроба перевороту в Судані. МЗС дало рекомендації громадянам України

У зв‘язку із загостренням безпекової ситуації в столиці Республіки Судан Хартумі громадянам України рекомендується утриматися від поїздок до цієї країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ України наголосило, що українським громадянам наразі варто відмовитись від подорожей до Судану. Водночас українцям, які вже знаходяться в країні МЗС радить залишатись в місцях свого проживання та уникати відвідання районів біля аеропортів, військових баз та урядового кварталу.

МЗС також закликало українців, що наразі проживають в Судані повідомити свої дані посольству України в Єгипті: за номером +20 100 00 396 48 або на пошту: emb_eg@mfa.gov.ua, чи почесному консульству України в Хартумі: за номером +249 91 230 2520.

Крім того, для отримання допомоги у разі загрози життю або здоров‘ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українцям слід звертатися за вищевказаними контактами або на "гарячу лінію" МЗС України: +380442381588 або на пошту: cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, сьогодні в столиці Судану й низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування.

США вже відреагували на бойові дії у Судані та навіть закликали сторони припинити насильство.

Усі подробиці про те, що сьогодні відбувається в Судані й до чого тут ЧВК "Вагнера" - можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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