За підтримку агресії РФ. У ЄС обіцяють запровадити санкції проти Ірану та Білорусі

У Європейському союзі обіцяють запровадити санкції проти Білорусі та Ірану за військову підтримку Росії у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн під час брифінгу .

Вона пообіцяла, що ЄС продовжить робити все можливе для підтримки України, у тому числі давитиме санкціями на Росії та її союзників.

За словами фон дер Ляйєн, Брюссель розширить санкції на тих, хто військовими коштами підтримує російську війну, наприклад Білорусь чи Іран.

"Ми вийдемо з новими санкціями проти Білорусі у відповідь на її роль у війні Росії проти України", - додала вона.