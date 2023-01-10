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За поддержку агрессии РФ. В ЕС обещают ввести санкции против Ирана и Беларуси

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Европейском союзе обещают ввести санкции против Беларуси и Ирана за военную поддержку России в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время брифинга.

Она пообещала, что ЕС продолжит делать все возможное для поддержки Украины, в том числе давить санкциями на России и ее союзников.

По словам фон дер Ляйен, Брюссель расширит санкции на тех, кто военными средствами поддерживает российскую войну, например Беларусь или Иран.

"Мы выйдем с новыми санкциями против Беларуси в ответ на ее роль в войне России против Украины", - добавила она.

Напомним, ранее Соединенные Штаты ввели санкции против шести граждан Ирана, которые ответственны за разработку и производство беспилотников.

Также премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев ожидает от ЕС введения санкций против российской государственной компании по атомной энергии "Росатом".

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