Україна очікує від ЄС запровадження санкцій проти "Росатому"

Україна очікує, що Європейський союз включить російську державну компанію з атомної енергії "Росатом" до наступного раунду санкцій через війну в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Український прем'єр після переговорів у Києві з віце-президентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом заявив, що російську атомну енергетику мають покарати за повномасштабне вторгнення в Україну.

Росія окупувала Запорізьку АЕС у березні минулого року, а російський диктатор Володимир Путін видав указ у жовтні про передачу контролю над станцією від українського "Енергоатом" російській компанії "Росатом".

"Ми очікуємо, що 10-й пакет санкцій ЄС міститиме обмеження проти російської атомної промисловості, зокрема проти "Росатому". Агресор має бути покараний за напади на енергетичну галузь України та злочини проти екології", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, окупанти продовжують звозити на Запорізьку АЕС свій персонал, а також змушують українських працівників станції підписувати контракти.

Що відбувається на ЗАЕС – РБК-Україна на умовах анонімності розповів її співробітник.

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