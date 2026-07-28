Підтримка війни в Ірані серед американців знизилася, але рейтинг Трампа зріс, - Reuters

Підтримка війни з Іраном серед американців знизилася до одного з найнижчих рівнів початку конфлікту. При цьому, рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа за місяць зріс на 3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Reuters/Ipsos .

Американці про війну

Відповідно до спільного дослідження Reuters/Ipsos, проведеного з п'ятниці до неділі, лише 33% американців підтримують війну з Іраном. Це найнижчий показник із перших днів п'ятимісячного конфлікту.

Водночас рейтинг схвалення діяльності Трампа зріс до 37%. Місяцем раніше він становив 34%, що було найнижчим показником за час його президентства.

Як зазначає Reuters, 69% опитаних вважають, що Трамп не зміг "чітко пояснити цілі військової участі США в Ірані". Такої думки дотримуються не лише демократи та незалежні виборці, а й близько 40% прихильників Республіканської партії.

За час конфлікту Трамп називав різні цілі військової кампанії, серед яких допомога іранцям у зміні влади, знищення балістичного ракетного потенціалу Ірану та недопущення отримання Тегераном ядерної зброї.

Коментар Білого дому

У Білому домі заявили, що президент не орієнтується на результати соціологічних опитувань. За словами прес-секретаря адміністрації Олівії Вейлз, головним завданням Трампа залишається запобігання появі в Ірану ядерної зброї.

Reuters зазначає, що громадське невдоволення війною посилює тиск на Трампа та Республіканську партію напередодні проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться у листопаді.

Вплив війни на економіку

Видавництво зазначає, що конфлікт вдарив по американській економіці. Після початку війни середня вартість бензину в США зросла приблизно з 3 до 4 доларів за галон, що стало додатковим фактором невдоволення виборців.

Опитування також показало, що серед незалежних виборців демократи мають перевагу над республіканцями у перевагах на виборах до Конгресу – 36% проти 20%. Крім того, незалежні американці більше довіряють Демократичній партії у питаннях економічної політики.

Дослідження Reuters/Ipsos проводилося онлайн по всій території США серед 1246 американських повнолітніх. Статистична похибка становить 3 процентні пункти.