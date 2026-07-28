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Поддержка войны в Иране среди американцев снизилась, но рейтинг Трампа вырос, - Reuters

02:00 28.07.2026 Вт
2 мин
Рейтинг президента США вырос совсем немного
aimg Юлия Маловичко
Поддержка войны в Иране среди американцев снизилась, но рейтинг Трампа вырос, - Reuters Фото: иранский военный (Getty Images)
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Поддержка войны с Ираном среди американцев снизилась до одного из самых низких уровней с начала конфликта. При этом рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа за месяц вырос на 3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Reuters/Ipsos.

Американцы о войне

Согласно совместному исследованию Reuters/Ipsos, проведенному с пятницы по воскресенье, лишь 33% американцев поддерживают войну с Ираном. Это самый низкий показатель с первых дней пятимесячного конфликта.

В то же время рейтинг одобрения деятельности Трампа вырос до 37%. Месяцем ранее он составлял 34%, что было самым низким показателем за время его президентства.

Как отмечает Reuters, 69% опрошенных считают, что Трамп не смог "четко объяснить цели военного участия США в Иране". Такого мнения придерживаются не только демократы и независимые избиратели, но и около 40% сторонников Республиканской партии.

За время конфликта Трамп называл разные цели военной кампании, среди которых помощь иранцам в смене власти, уничтожение баллистического ракетного потенциала Ирана и недопущение получения Тегераном ядерного оружия.

Комментарий Белого дома

В Белом доме заявили, что президент не ориентируется на результаты социологических опросов. По словам пресс-секретаря администрации Оливии Уэйлс, главной задачей Трампа остается предотвращение появления у Ирана ядерного оружия.

Reuters отмечает, что общественное недовольство войной усиливает давление на Трампа и Республиканскую партию в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре.

Влияние войны на экономику

Издане отмечает, что конфликт ударил по американской экономике. После начала войны средняя стоимость бензина в США выросла примерно с 3 до более чем 4 долларов за галлон, что стало дополнительным фактором недовольства избирателей.

Опрос также показал, что среди независимых избирателей демократы имеют преимущество над республиканцами в предпочтениях на выборах в Конгресс - 36% против 20%. Кроме того, независимые американцы больше доверяют Демократической партии в вопросах экономической политики.

Исследование Reuters/Ipsos проводилось онлайн по всей территории США среди 1246 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 3 процентных пункта.

Война в Иране - последнее

Напомним, США не исключают позитивного развития переговоров с Ираном, но готовы действовать радикально, если будет по-другому.

Как известно, прекращение огня между странами не так давно прекратилось из-за произошедшего в Ормузском проливе - Тегеран атаковал не одно коммерческое и даже гражданское судно. Реакция Вашингтона обернулась в итоге ударами по исламскому государству.

Однако в Иране пока не готовы к переговорам со Штатами.

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