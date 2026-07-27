Трамп попередив про "запасний план" щодо Ірану у разі зриву переговорів
США не виключають позитивного розвитку переговорів з Іраном, однак водночас готуються до альтернативного сценарію, якщо домовитися не вдасться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.
За словами Трампа, Іран запропонував провести нову зустріч як через посередників, так і безпосередньо.
"Іран звернувся з проханням про зустріч як через посередників, так і безпосередньо. Ми зустрічаємося, і, гадаю, можуть статися позитивні події", - заявив президент США.
Він також звернув увагу на різке зниження цін на нафту може свідчити про очікування ринку щодо можливого прогресу в переговорах між Вашингтоном і Тегераном.
Крім того, Трамп висловив оптимізм щодо перспектив переговорів.
"Є велика ймовірність, що може статися щось хороше. Якщо ж ні, то ми повернемося до того, чим займалися два дні тому", - заявив він, очевидно маючи на увазі американські удари по іранських об'єктах .
Нагадаємо, протягом 13 ночей поспіль США завдавали ударів по Ірану. Однак, за даними Bloomberg, із вечора 24 липня американські військові не проводили нових операцій, а іранська влада та місцеві ЗМІ також не повідомляли про нові атаки.
На тлі паузи посол США в ООН Майк Волц заявив, що президент Дональд Трамп дає Тегерану "простір для дипломатії". Водночас він наголосив, що США готові повернутися до силового сценарію, якщо Іран не підійде до переговорів серйозно.