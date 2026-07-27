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Трамп попередив про "запасний план" щодо Ірану у разі зриву переговорів

20:36 27.07.2026 Пн
2 хв
Тегеран сам запропонував Вашингтону провести нову зустріч
aimg Марія Науменко
Трамп попередив про "запасний план" щодо Ірану у разі зриву переговорів Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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США не виключають позитивного розвитку переговорів з Іраном, однак водночас готуються до альтернативного сценарію, якщо домовитися не вдасться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

За словами Трампа, Іран запропонував провести нову зустріч як через посередників, так і безпосередньо.

"Іран звернувся з проханням про зустріч як через посередників, так і безпосередньо. Ми зустрічаємося, і, гадаю, можуть статися позитивні події", - заявив президент США.

Він також звернув увагу на різке зниження цін на нафту може свідчити про очікування ринку щодо можливого прогресу в переговорах між Вашингтоном і Тегераном.

Крім того, Трамп висловив оптимізм щодо перспектив переговорів.

"Є велика ймовірність, що може статися щось хороше. Якщо ж ні, то ми повернемося до того, чим займалися два дні тому", - заявив він, очевидно маючи на увазі американські удари по іранських об'єктах .

Нагадаємо, протягом 13 ночей поспіль США завдавали ударів по Ірану. Однак, за даними Bloomberg, із вечора 24 липня американські військові не проводили нових операцій, а іранська влада та місцеві ЗМІ також не повідомляли про нові атаки.

На тлі паузи посол США в ООН Майк Волц заявив, що президент Дональд Трамп дає Тегерану "простір для дипломатії". Водночас він наголосив, що США готові повернутися до силового сценарію, якщо Іран не підійде до переговорів серйозно.

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