Трамп попередив про "запасний план" щодо Ірану у разі зриву переговорів

США не виключають позитивного розвитку переговорів з Іраном, однак водночас готуються до альтернативного сценарію, якщо домовитися не вдасться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

За словами Трампа, Іран запропонував провести нову зустріч як через посередників, так і безпосередньо.

"Іран звернувся з проханням про зустріч як через посередників, так і безпосередньо. Ми зустрічаємося, і, гадаю, можуть статися позитивні події", - заявив президент США.

Він також звернув увагу на різке зниження цін на нафту може свідчити про очікування ринку щодо можливого прогресу в переговорах між Вашингтоном і Тегераном.

Крім того, Трамп висловив оптимізм щодо перспектив переговорів.

"Є велика ймовірність, що може статися щось хороше. Якщо ж ні, то ми повернемося до того, чим займалися два дні тому", - заявив він, очевидно маючи на увазі американські удари по іранських об'єктах .