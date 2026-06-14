Підтримка Трампа серед його основного електорату значно похитнулась: NYT назвало причину

Білі виборці робітничого класу вперше засумнівались в тому, як їхній обранець на посаду президента Дональд Трамп керує економікою, через що його підтримка значно знизилась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначає видання, ще перед проміжними виборами 2018 року виборці з числа білих американців без вищої освіти схвально оцінювали економічну політику нинішнього лідера з перевагою більш ніж у 30 відсоткових пунктів.

Однак наразі ситуація кардинально змінилася: згідно з останніми соціологічними опитуваннями, представники цієї групи вже негативно оцінюють економічні результати президента. Рівень незадоволення коливається від 14 до майже 30 відсоткових пунктів залежно від дослідження.

На думку аналітиків, причиною зміни настроїв стали зростання вартості життя, інфляційний тиск та розчарування частини виборців економічними обіцянками, які Трамп давав під час виборчої кампанії.

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Демократична соціологиня Моллі Мерфі в коментарі NYT назвала нинішню ситуацію "переломним моментом" для багатьох прихильників Трампа, які починають переосмислювати своє ставлення до нього.

Водночас експерти зазначають, що ослаблення підтримки Трампа не означає автоматичного переходу цих виборців на бік Демократичної партії. Багато хто залишається незадоволеним обома політичними силами та насамперед зосереджується на питаннях цін, доходів і доступності житла.

Погіршення економічних рейтингів президента може стати одним із ключових факторів напередодні проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться восени 2026 року.

Економіка залишається головною темою для американських виборців, а інфляція та зростання витрат домогосподарств дедалі сильніше впливають на політичні настрої в країні.