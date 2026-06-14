Поддержка Трампа среди его основного электората значительно пошатнулась: NYT назвало причину

Белые избиратели рабочего класса впервые усомнились в том, как их избранник на пост президента Дональд Трамп управляет экономикой, из-за чего его поддержка значительно снизилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечает издание, еще перед промежуточными выборами 2018 года избиратели из числа белых американцев без высшего образования одобрительно оценивали экономическую политику нынешнего лидера с перевесом более чем в 30 процентных пунктов.

Однако сейчас ситуация кардинально изменилась: согласно последним социологическим опросам, представители этой группы уже негативно оценивают экономические результаты президента. Уровень недовольства колеблется от 14 до почти 30 процентных пунктов в зависимости от исследования.

По мнению аналитиков, причиной изменения настроений стали рост стоимости жизни, инфляционное давление и разочарование части избирателей экономическими обещаниями, которые Трамп давал во время избирательной кампании.

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Демократический социолог Молли Мерфи в комментарии NYT назвала нынешнюю ситуацию "переломным моментом" для многих сторонников Трампа, которые начинают переосмысливать свое отношение к нему.

В то же время эксперты отмечают, что ослабление поддержки Трампа не означает автоматического перехода этих избирателей на сторону Демократической партии. Многие остаются недовольны обеими политическими силами и прежде всего сосредотачиваются на вопросах цен, доходов и доступности жилья.

Ухудшение экономических рейтингов президента может стать одним из ключевых факторов накануне промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся осенью 2026 года.

Экономика остается главной темой для американских избирателей, а инфляция и рост расходов домохозяйств все сильнее влияют на политические настроения в стране.