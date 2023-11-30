Підтримка Путіна жителями Росії зросла до максимуму від початку війни

За даними відкритого питання (респондентів просили самостійно назвати кілька політиків, яким вони найбільше довіряють), у листопаді рівень довіри Путіну склав 47% (у жовтні - 44%).

При цьому прем'єру Михайлу Мішустіну довіряють 18% (у жовтні – 17%). Рівень довіри главі МЗС Сергію Лаврову практично не змінився – 15% (у жовтні – 16%), військовому міністру Сергію Шойгу – 8% (у жовтні – 7%).

Схвалення діяльності Путіна знаходиться на найвищому рівні з 2015 року – 85% респондентів відповіли, що схвалюють.

Опитування "Левада-центру" проведено 23-29 листопада 2023 року серед 1625 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.