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Підтримка Путіна жителями Росії зросла до максимуму від початку війни

Фото: Рейтинг Путіна виріс до максимуму від початку війни (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підтримка Володимира Путіна серед росіян зростає. Рівень довіри, а також рівень схвалення перебуває на максимумі від початку війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування незалежного "Левада-центру".

За даними відкритого питання (респондентів просили самостійно назвати кілька політиків, яким вони найбільше довіряють), у листопаді рівень довіри Путіну склав 47% (у жовтні - 44%).

При цьому прем'єру Михайлу Мішустіну довіряють 18% (у жовтні – 17%). Рівень довіри главі МЗС Сергію Лаврову практично не змінився – 15% (у жовтні – 16%), військовому міністру Сергію Шойгу – 8% (у жовтні – 7%).

Схвалення діяльності Путіна знаходиться на найвищому рівні з 2015 року – 85% респондентів відповіли, що схвалюють.

Опитування "Левада-центру" проведено 23-29 листопада 2023 року серед 1625 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Володимир Путін вирішив балотуватися на березневих президентських виборах, що дозволить йому залишатися при владі як мінімум до 2030 року.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путіна переоберуть на наступний термін з результатом понад 90% голосів.

За даними опитувань незалежного "Левада-центру", підтримка жителів Росії війни проти України залишається стабільно високою з лютого 2022 року - понад 70%.

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