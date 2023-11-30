Поддержка Путина жителями России выросла до максимума с начала войны

По данным открытого вопроса (респондентов просили самостоятельно назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют) в ноябре уровень доверия Путину составил 47% (в октябре - 44%).

При этом премьеру Михаилу Мишустину доверяют 18% (в октябре - 17%). Уровень доверия главе МИД Сергею Лаврову практически не изменился - 15% (в октябре - 16%), военном министру Сергею Шойгу - 8% (в октябре - 7%).

Одобрение деятельности Путина находится на самом высоком уровне с 2015 года - 85% респондентов ответили, что одобряют.

Опрос "Левада-центра" проведен 23-29 ноября 2023 года среди 1625 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.