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Поддержка Путина жителями России выросла до максимума с начала войны

Фото: Рейтинг Путина вырос до максимума с начала войны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поддержка Владимира Путина среди жителей России растет. Уровень доверия, а также уровень одобрения находится на максимуме с начала войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос независимого "Левада-центра".

По данным открытого вопроса (респондентов просили самостоятельно назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют) в ноябре уровень доверия Путину составил 47% (в октябре - 44%).

При этом премьеру Михаилу Мишустину доверяют 18% (в октябре - 17%). Уровень доверия главе МИД Сергею Лаврову практически не изменился - 15% (в октябре - 16%), военном министру Сергею Шойгу - 8% (в октябре - 7%).

Одобрение деятельности Путина находится на самом высоком уровне с 2015 года - 85% респондентов ответили, что одобряют.

Опрос "Левада-центра" проведен 23-29 ноября 2023 года среди 1625 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Владимир Путин решил баллотироваться на мартовских президентских выборах, что позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявил, что Путина переизберут на следующий срок с результатом более 90% голосов.

По данным опросов независимого "Левада-центра", поддержка жителей России войны против Украины остается стабильно высокой с февраля 2022 года - более 70%.

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