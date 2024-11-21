Підтримка осіб з обмеженою працездатністю. Рада зробила крок до реформи
Верховна Рада зробила крок до зміни механізму підтримки осіб з обмеженою працездатністю. Відповідний законопроект підтримали у першому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
Законопроект №12209 про формування комплексної соціальної підтримки для осіб з обмеженою працездатністю підтримали 230 народних депутатів.
Документом передбачається створення статусу "працездатності" поряд зі статусом "інвалідності". Оцінка працездатності інтегрується у процес реабілітації.
Також законопроектом пропонується ввести індивідуальний підхід до реабілітації:
- відновлення здоров’я базується на індивідуальних потребах, включаючи допоміжні засоби, соціальні послуги, безкоштовні ліки та перенавчання;
- оцінка працездатності проводиться після завершення повного курсу реабілітації.
Крім того, оцінка працездатності може бути проведена дистанційно, а здійснювати її зможуть незалежні експерти.
Виплати
Раді пропонують збільшити суми виплат для осіб, які тимчасово втратили працездатність через хворобу чи травму. У складних випадках виплати можуть тривати до року.
При цьому одноразова страхова виплата у зв’язку з нещасним випадком на виробництві буде здійснюватиметься незалежно від того, як це вплинуло на працездатність потерпілого.
Автоматичне нарахування страхових виплат:
- статус "стійке повне обмеження працездатності" забезпечує автоматичні щомісячні страхові виплати з можливістю коригування залежно від інших джерел доходу;
- статус "стійке часткове обмеження працездатності" передбачає підтримку у працевлаштуванні, навчанні або перенавчанні та виплати за умови активної участі у реабілітаційному процесі;
- особи зі статусом "працездатний" вважаються такими, що не потребують підтримки соціального страхування.
Реформа МСЕК
Нагадаємо, в Україні розпочали процедуру ліквідації медико-соціальних експертних комісій після низки гучних корупційних скандалів. Верховна Рада у першому читанні підтримала ліквідацію МСЕК.
Як пояснював прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні запровадять механізм, який орієнтований на людину та її потреби. Зокрема, велика увага буде звертатися на працездатність людини.
При цьому процедура визначення здатності до трудової діяльності буде проходить в очній та електронній формі. Детальніше про це - за посиланням.
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