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Підтримка осіб з обмеженою працездатністю. Рада зробила крок до реформи

Київ, Четвер 21 листопада 2024 12:08
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Підтримка осіб з обмеженою працездатністю. Рада зробила крок до реформи Фото: Рада підтримала реформу щодо осіб з обмеженою працездатністю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна Рада зробила крок до зміни механізму підтримки осіб з обмеженою працездатністю. Відповідний законопроект підтримали у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Законопроект №12209 про формування комплексної соціальної підтримки для осіб з обмеженою працездатністю підтримали 230 народних депутатів.

Документом передбачається створення статусу "працездатності" поряд зі статусом "інвалідності". Оцінка працездатності інтегрується у процес реабілітації.

Також законопроектом пропонується ввести індивідуальний підхід до реабілітації:

  • відновлення здоров’я базується на індивідуальних потребах, включаючи допоміжні засоби, соціальні послуги, безкоштовні ліки та перенавчання;
  • оцінка працездатності проводиться після завершення повного курсу реабілітації.

Крім того, оцінка працездатності може бути проведена дистанційно, а здійснювати її зможуть незалежні експерти.

Виплати

Раді пропонують збільшити суми виплат для осіб, які тимчасово втратили працездатність через хворобу чи травму. У складних випадках виплати можуть тривати до року.

При цьому одноразова страхова виплата у зв’язку з нещасним випадком на виробництві буде здійснюватиметься незалежно від того, як це вплинуло на працездатність потерпілого.

Автоматичне нарахування страхових виплат:

  • статус "стійке повне обмеження працездатності" забезпечує автоматичні щомісячні страхові виплати з можливістю коригування залежно від інших джерел доходу;
  • статус "стійке часткове обмеження працездатності" передбачає підтримку у працевлаштуванні, навчанні або перенавчанні та виплати за умови активної участі у реабілітаційному процесі;
  • особи зі статусом "працездатний" вважаються такими, що не потребують підтримки соціального страхування.

Реформа МСЕК

Нагадаємо, в Україні розпочали процедуру ліквідації медико-соціальних експертних комісій після низки гучних корупційних скандалів. Верховна Рада у першому читанні підтримала ліквідацію МСЕК.

Як пояснював прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні запровадять механізм, який орієнтований на людину та її потреби. Зокрема, велика увага буде звертатися на працездатність людини.

При цьому процедура визначення здатності до трудової діяльності буде проходить в очній та електронній формі. Детальніше про це - за посиланням.

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